Irán Anuncia Cierre de Estrecho de Ormuz Luego de Nuevos Ataques y EUA lo Niega

Irán declaró cerrado el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo y advirtió que cualquier buque que intente cruzarlo será un objetivo, en respuesta a los ataques de EUA.

EUA Intensifica sus Ataques Militares Contra Irán a un Día del MundialLos nuevos bombardeos llegan en uno de los momentos más tensos para la región. Foto: X / @CENTCOM

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Crisis en el estrecho de Ormuz: Irán responde a los ataques de EUA cerrando la vía marítima. ¿Qué significa esto para la región y el mundo? Infórmate.

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