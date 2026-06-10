Irán Anuncia Cierre de Estrecho de Ormuz Luego de Nuevos Ataques y EUA lo Niega

La televisión estatal de Irán declaró este miércoles 10 de junio 2026, que el estrecho de Ormuz queda cerrado al transporte marítimo, incluyendo los buques petroleros.

El anuncio llega horas después de que el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) lanzara una nueva ronda de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidente Donald Trump.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos negó el cierre.

"Los buques comerciales continúan transitando dentro y fuera del Estrecho de Ormuz esta noche".

🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims that the Strait of Hormuz is closed.



✅ TRUTH: Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. pic.twitter.com/yphkl2Lmji — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Irán advierte: cualquier barco que intente pasar será objetivo

Según la televisión estatal iraní, la vía marítima está cerrada y cualquier embarcación que intente cruzarla se convertirá en un blanco. Además, Irán desestimó como falsas las afirmaciones de EUA sobre un paso seguro en la zona, argumentando la inseguridad que prevalece en la región.

El contexto que explica por qué llegamos aquí

Lunes 8 de junio: un helicóptero Apache de EUA es derribado en el estrecho de Ormuz, cerca de Omán; sus dos tripulantes son rescatados con vida.

Mismo lunes: fuerzas estadounidenses disparan contra un buque petrolero por violar el bloqueo a puertos iraníes.

Martes 9: Trump confirma el derribo y anticipa represalia.

Miércoles 10, 5:15 p.m. ET: CENTCOM lanza nuevos ataques contra múltiples objetivos en Irán.

Miércoles 10 (posterior): Irán anuncia el cierre del estrecho.

¿Por qué Trump ordenó más ataques y cómo los justificó?

CENTCOM encuadró la misión como una respuesta defensiva y proporcional a lo que describió como una escalada iraní sostenida. El organismo argumentó que los bombardeos responden directamente al derribo del Apache, aunque la tensión entre ambos países venía creciendo desde días antes.

Trump había dejado clara su postura antes de que comenzaran los ataques. Según el material difundido por la presidencia, el mandatario sentenció: "no obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque."

Por su parte, CENTCOM describió la operación en estos términos: "los ataques responden a la agresión injustificada y continua de Irán."

Una semana que no descansa: Israel, Irán y ahora el Mundial de por medio

Los nuevos bombardeos llegan en uno de los momentos más tensos para la región.

Irán e Israel han intercambiado ataques en días recientes, y el propio Trump exigía el fin "inmediato" de las ofensivas mientras aseguraba poder cerrar un acuerdo con Irán en "dos o tres días." La contradicción entre esa apertura diplomática y las órdenes militares define el tono de esta semana.

En respuesta a la operación de EUA, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que atacó con drones la Quinta Flota estadounidense en Baréin.