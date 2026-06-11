Marchas HOY 11 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 11 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 9 marchas, 26 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Coyoacán

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchará de:

08:00 Horas.

Central del Sur Taxqueña , en Calzada Taxqueña No. 1320, Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán

Con destino al Estadio Sede CDMX.

Benito Juárez

El Colectivo “La Comuna 4:20” marchará de:

08:00 Horas

Estación Tasqueña , Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Con destino al Estadio Sede CDMX.

Tlalpan

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Sección Ocho Ciudad de México, marcharán de:

09:00 Horas.

Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos, en Periférico Sur No. 4091, Col. Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

Con destino al Estadio Sede CDMX.

Coyoacán

El Colectivo “Conciencia Y Libertad” marchará de:

09:00 Horas.

“Las Islas” de la Universidad Nacional Autónoma de México , en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Con destino al Estadio Sede CDMX.

Coyoacán

Marcharán de:

08:00 Horas.

Estación “Perisur” , línea 1 del Metrobús, en Avenida Insurgentes Sur y Anillo Periférico, Colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán.

Estación “Taxqueña” del Tren Ligero , en Puerto Rico y Calzada Taxqueña, colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán.

Con destino al Estadio Sede CDMX.

Coyoacán

El Colectivo “Lirios Buscadores Izcalli” marcharán de:

08:00 Horas.

Estación “La Virgen” del Tren Ligero , en Calzada de Tlalpan y Llantén, colonia Ciudad Jardín, alcaldía Coyoacán.

Con destino al Estadio Sede CDMX.

Coyoacán

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México marcharán de:

08:00 Horas.

Calzada de Tlalpan No. 2205 , Col. Ciudad Jardín, alcaldía Coyoacán.

Con destino al Estadio Sede CDMX.

Coyoacán

El Comité de Apoyo al Refugio Franciscano marchará de:

09:00 Horas.

Escultura “La Gran Espiga” , en Calzada Taxqueña y avenida Cerro de las Torres, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.

Con destino al Estadio Sede CDMX.

Coyoacán

La Organización Religiosa “Y Que Viva Cristo Rey” marcharán de:

10:00 Horas.

Estadio Olímpico Universitario.

Con destino al Estadio Sede CDMX.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 11 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de la SSCCDMX

LECQ