Calzada de Tlalpan Colapsada por Marchas; Suspenden Servicio de Tren Ligero

La Calzada de Tlalpan de la Ciudad de México, una de las vías más importantes de la capital, está colapsada con filas kilométricas de automóviles por la marcha de familiares de personas desaparecidas, mientras el servicio del Tren Ligero fue suspendido en toda la línea.

La manifestación comenzó alrededor de las 19:00 horas de este miércoles, un día antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y los inconformes planeaban llegar al coloso de Santa Úrsula, pero policías les bloqueron el paso.

Usuarios han relatado que llevan detenidos más de una hora en un solo punto, sin mayor posibilidad de avanzar a sus destinos, tanto para ir al sur de la CDMX, como para continuar a la zona centro por esa vialidad.

Suspenden Tren Ligero

"Tren ligero. Se suspende el servicio y se realiza el cierre temporal de toda la linea. Una vez que concluya el paso de manifestantes se reanudará el servicio", aseguró el Servicio de Transportes Eléctricos CDMX a las 19:24 horas.

Tres horas después, la situación se mantuvo para el recorrido que va de Tasqueña a Xochimilco.

A las 21:32 horas, los manifestantes cerraron la circulación en ambas direcciones de la Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Textitlán.

Para quienes estuvieran cerca de esa zona se sugirió tomar Avenida Aztecas y Canal de Miramontes.

Asimismo, usuarios reportaron que acudieron transportistas a manifestarse cerca de

La situación ha generado la desesperación de automovilistas, como de quienes transitan en transporte público.

ASJ