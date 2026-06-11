Calzada de Tlalpan Colapsada por Marchas; Suspenden Servicio de Tren Ligero

Manifestantes bloquearon el paso en ambos sentidos de la vialidad a la altura de la estación Textetitlán del Tren Ligero, cuyo servicio fue suspendido en toda la línea

Calzada de TlalpanFoto: Facebook | #YoSoy132.
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