Hallan Sin Vida a Menor de 15 Años Tras ser Arrastrado por el Río Conchos en Chihuahua

Tras más de 70 horas de búsqueda, autoridades informaron que la noche del martes 21 de abril fue localizado sin vida el adolescente identificado con las iniciales E.M.S., de 15 años de edad, quien fue arrastrado por la corriente del río Conchos el pasado sábado.

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De acuerdo con la información brindada, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acudieron al canal de riego 005, a la altura del puente del rancho La Soledad, entre Ojo Caliente y Altavista, donde fue localizado. Al lugar acudieron distintas corporaciones de emergencia, como bomberos, rescatistas y voluntarios, quienes apoyaron en las maniobras necesarias para recuperar al joven del agua, el cual vestía únicamente un short de color rojo.

Operativo de Búsqueda por Tierra y Aire

Tras el accidente del pasado sábado 18 de abril, autoridades municipales y estatales implementaron de manera inmediata un operativo de búsqueda para dar con el joven, tanto terrestre como aéreo.

Las labores incluyeron sobrevuelos en helicóptero en los municipios de San Francisco de Conchos y Camargo, así como en localidades colindantes por donde fluye el río Conchos, con el objetivo de localizar al menor.

Buscan a Menor Arrastrado por la Corriente en el Río Conchos en Chihuahua

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