Policías Privados de la Libertad en Belisario Domínguez Fueron Localizados con Golpes

Los tres policías municipales que fueron privados de la libertad en el municipio de Belisario Domínguez, Chihuahua, y posteriormente localizados con vida en Cusihuiriachi presentaban contusiones, confirmó la Fiscalía General del Estado.

Se trata del director de Seguridad Pública Municipal y dos agentes, quienes, de acuerdo con las autoridades, fueron golpeados durante el tiempo que permanecieron retenidos.

Noticia relacionada: Localizan con Vida a Policías Desaparecidos en Belisario Domínguez, Chihuahua

El fiscal general, César Gustavo Jáuregui Moreno, informó que, pese a las agresiones, los elementos se encuentran estables y sin lesiones de gravedad.

“Regresaron con algunas contusiones, pero en términos generales su estado de salud es estable, sin mayores complicaciones”, señaló el funcionario.

Investigación apunta a grupo criminal en la región

El fiscal indicó que las primeras líneas de investigación apuntan a la posible participación de un grupo del crimen organizado que opera en la zona occidente del estado.

Explicó que las indagatorias continúan con base en los testimonios de las víctimas, con el objetivo de ubicar y detener a los responsables.

Localizaron con Vida a Jefe Policiaco y Dos Agentes Privados de la Libertad en Chihuahua

Asimismo, recordó que las corporaciones municipales son sometidas a pruebas de control y confianza cada dos años, como parte de las estrategias para inhibir posibles vínculos entre elementos policiales y organizaciones criminales.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente los hechos ocurridos en esta región del estado.

Historias recomendadas: