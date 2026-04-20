Bloquean Calle Frente a Secundaria; Exigen Localizar a Yolett Guadalupe en Ciudad Juárez

Familiares, amistades y ciudadanos se manifestaron en Ciudad Juárez para exigir avances en la búsqueda de Yolett Guadalupe López Santana, adolescente reportada como desaparecida desde el pasado 16 de abril de 2026.

La protesta se llevó a cabo al exterior de la Escuela Secundaria Estatal número 3001, donde la menor cursaba sus estudios y donde, de acuerdo con sus allegados, fue vista por última vez antes de su desaparición.

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A cuatro días de los hechos, los familiares denunciaron que no han recibido información clara por parte de las autoridades sobre el progreso de las investigaciones, lo que incrementó la preocupación y motivó la movilización.

Bloquean cruce de la avenida Vicente Guerrero con Ramón Corona; exigencia de respuestas

Como medida de presión, los manifestantes realizaron el cierre de la circulación en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y la calle Ramón Corona, punto donde se ubica el plantel educativo.

Durante la protesta, portaron pancartas con mensajes para exigir la pronta localización de la menor y mayor atención al caso por parte de las autoridades.

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Al momento de su desaparición, Yolett Guadalupe vestía pantalón azul marino, blusa blanca, sudadera negra y tenis blancos, además de portar una mochila negra, datos que han sido difundidos para facilitar su identificación.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las labores de búsqueda, sin que se hayan dado a conocer avances concretos en el caso.

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