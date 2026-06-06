Podrían Operar en Aguascalientes los Responsables del Crematorio en Rancho Real de los Rodríguez

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco aseguró que continuará con las labores de búsqueda en el rancho Real de los Rodríguez

Continúa la búsqueda en el áreaFoto: N+

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Impactante hallazgo en el rancho Real de los Rodríguez: 17 crematorios clandestinos y más de 150 cuerpos podrían estar involucrados.

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