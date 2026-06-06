Podrían Operar en Aguascalientes los Responsables del Crematorio en Rancho Real de los Rodríguez

Grupo criminal responsable del crematorio clandestino en el rancho Real de los Rodríguez podría operar también en Aguascalientes.

Aunque recientemente la Fiscalía de Jalisco informó que ya se tiene identificado al dueño del predio ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco recalcó que continuará con las labores de búsqueda en el terreno, ya que en él pudieran haber hasta más de 150 cuerpos.

Ceci Flores, integrante de Madres Buscadoras de Jalisco, resaltó: “De hecho ya encontramos también en Aguascalientes por parte de ese mismo rancho. Encontramos más, porque el informante nos dijo que operaban en todos esos lugares. Ese rancho los chicos se lo quitaron, se apoderaron de él y lo que tenemos es que al señor lo sacaron del rancho”.

¿Qué hallazgos se han realizado en el rancho Real de los Rodríguez?

Antes de que la zona fuera intervenida por autoridades, Madres Buscadoras ya habían hecho la localización de 17 crematorios clandestinos en un predio de aproximadamente 140 metros cuadrados, en el que también encontraron neumáticos y diversos cráneos en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con la tabla pública del portal de Sitios de Inhumación Clandestina en Jalisco, suman ya 6 víctimas localizadas en el rancho Real de los Rodríguez.

Se han hecho divisiones en cuadrantes para realizar las prospecciones. En un perímetro de una hectárea se sigue trabajando en coordinación con peritos forenses. Será hasta que concluyan las labores cuando autoridades puedan dar a conocer el total de restos hallados y a cuántas personas corresponderían.