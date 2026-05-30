Fragmentos Óseos Localizados No Corresponden con los 5 Jóvenes Desaparecidos en Lagos de Moreno

El perfil genético parcial obtenido de los fragmentos óseos calcinados encontrados en la ladrillera en Lagos de Moreno en 2023, no es compatible con ninguno de los cinco jóvenes desaparecidos en dicho municipio de la región Altos Norte de Jalisco en agosto de ese año.

Los desaparecidos son Roberto Carlos Olmeda Cuéllar, Dante Hernández Cedillo, Diego Alberto Lara Santoyo, Uriel Galván y Jaime Adolfo Martínez Miranda.

El perfil genético tampoco corresponde con ninguno de los familiares de los desaparecidos.

"Estamos como al principio, porque al no salir nada, las investigaciones que dan con el lugar, para nosotros nulas porque no sabemos nada", comentó Armando Olmeda, el padre de Roberto.

Cabe señalar que los indicios fueron analizados en el Centro Federal Forense, en donde se obtuvieron 14 parámetros de 24 que son necesarios.

Familiares de los desaparecidos piden realizar muestras de ADN en otros países

Por lo anterior, los padres de los jóvenes desaparecidos piden que las instancias forenses internacionales colaboren para la extracción de más parámetros en la confronta genética.

"Es muy importante sacar los ADN en otro país, con otros equipos más buenos. Queremos que todo lo que hemos encontrado hasta el día de hoy lo manden a donde sea necesario para identificar", mencionó Armando.

A casi tres años de la desaparición de estos jóvenes, las familias aseguran vivir aún con incertidumbre, al no tener resultado certero de los análisis forenses realizados a los fragmentos óseos calcinados a las orillas de Lagos de Moreno.