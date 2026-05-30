Fragmentos Óseos Localizados No Corresponden con los 5 Jóvenes Desaparecidos en Lagos de Moreno

Los fragmentos óseos calcinados que fueron localizados en ladrillera de Lagos de Moreno no corresponden a los 5 jóvenes desaparecidos en dicho municipio en agosto de 2023

Cinco jóvenes desaparecidosFoto: N+

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Aún sin respuestas: fragmentos óseos en Lagos de Moreno no son de los jóvenes desaparecidos. Familias buscan ayuda internacional para análisis genéticos más precisos.

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