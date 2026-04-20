Fiscal de Chihuahua Aclara Presencia de Agentes de EUA Fallecidos Tras Accidente

El fiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, aclaró que los agentes de origen estadounidense, que murieron en un accidente vehicular el pasado sábado 18 de abril, junto con otros dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), no realizaban operativos en el estado.

La declaración se da luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señalara, en su conferencia matutina de este lunes 20 de abril, que no tenía conocimiento previo sobre la presencia de personal norteamericano vinculado con los hechos.

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Ante ello, el fiscal estatal precisó que, en efecto, no existía un operativo en curso por parte de autoridades extranjeras en territorio chihuahuense, descartando así cualquier intervención directa en el incidente.

Agentes estaban en capacitación, no en operativo

El fiscal de Chihuahua explicó que los agentes federales de Estados Unidos se encontraban en un lugar distinto al del accidente, participando en actividades de capacitación dirigidas a personal de la Fiscalía General del Estado, mientras que en el operativo en el que se localizó un narco laboratorio se encontraban participando sólo agentes de la AEI y la Secretaria de la Defensa.

"Jamás se informó de que hubiera capacitación de agentes norteamericanos en el operativo porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo a el aseguramiento del narco laboratorio", así lo declaró el fiscal

Además, detalló que las labores de capacitación en las que los elementos norteamericanos estaban participando, eran enfocadas en la operación de drones, como parte de los procesos de fortalecimiento técnico en materia de investigación y seguridad.



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Las declaraciones surgen en medio del seguimiento al accidente carretero registrado en la entidad, el cual derivó en el fallecimiento de cuatro personas, incluyendo dos funcionarios estadounidenses, caso que continúa bajo análisis por parte de las autoridades correspondientes.

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