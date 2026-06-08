¿Hay Bloqueo por Caso Ayotzinapa Hoy? Zona Afectada por Concentración en CDMX

Te decimos la zona afectada en la CDMX hoy, 8 de junio de 2026, por bloqueo por caso Ayotzinapa

Autobuses de Ayotzinapa encapsulados, se niegan a revisionesAutobuses de Ayotzinapa encapsulados en Tlalpan, CDMX. Foto: N+

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