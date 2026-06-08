¿Hay Bloqueo por Caso Ayotzinapa Hoy? Zona Afectada por Concentración en CDMX

Este lunes, 8 de junio de 2026, se prevé una manifestación en la Ciudad de México (CDMX) por el caso Ayotzinapa. Te decimos la zona afectada por concentración en la capital del país.

Sigue en el LIVEBLOG de N+ con las últimas noticias por las movilizaciones y bloqueos de hoy, 8 de junio de 2026, en Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, ofrecerán hoy una conferencia de prensa en la que darán a conocer:

Su valoración sobre los avances reportados por las autoridades y los resultados obtenidos en las diversas líneas de investigación relacionadas con el caso Ayotzinapa, en el marco de la conmemoración de la “Jornada Intermedia hacia los 12 Años de la Desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa”.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, tres citas agendadas, y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Zona afectada por manifestación

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, se concentrarán hoy:

Hora: 11:00 horas .

Lugar: Antimonumento Ayotzinapa +43 en Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Organizaciones en apoyo

Se prevé que otras organizaciones en apoyo se sumen a la manifestación, entre ellas:

Estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, quienes ya arriban en camiones a la capital del país por la México-Cuernavaca.

Colectivo “El Capitán Ahuizote” .

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales.

Con información de N+.

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