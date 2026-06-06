Enrique “N”, Exmilitar Detenido por ICE, Es Buscado en México por Caso Ayotzinapa: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Enrique “N”, quien fue detenido en California por agentes de ICE, tiene una orden de aprensión en México. El exmilitar de 32 años permanece en un centro de detención del mismo estado.

Enrique “N”estaría vinculado con la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa , Guerrero.

El exmilitar aparecería en el segundo informe elaborado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ), presentado en 2023.

Enrique “N” fue detenido en operativo migratorio

En un comunicado, la Fiscalía confirmó que Enrique “N” fue detenido Hawthorne, California, por Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El exmilitar no habría podido acreditar que su estancia en Estados Unidos era legal.

El exmilitar, quien está detenido en un centro de detención en Adelanto, California, tiene una orden de aprehensión en México. La FGR declaró al respecto que aún investiga la posible participación de Enrique “N” en el caso Ayotzinapa:

“Esta persona cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas, misma que fue librada por una juez en el Estado de México”.

Enrique “N”, entre los 16 acusados por la Fiscalía en caso Ayotzinapa

Por la mañana del 5 de junio, Claudia Sheinbaum se refirió a la detención de Enrique “N” y mencionó que fue durante un operativo migratorio. No obstante, la presidenta había indicado que la Fiscalía ofrecería más detalles al respecto.

En junio del 2023, la jueza segunda de distrito en procesos penales federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, liberó dieciséis órdenes de aprehensión contra militares que presuntamente habrían participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La FGR les acusaba de delincuencia organizada, tortura y desaparición forzada. Entre los 16 señalados estaba Enrique “N”.