Enrique “N”, Exmilitar Detenido por ICE, Es Buscado en México por Caso Ayotzinapa: FGR

La FGR señaló que Enrique “N”, quien fue detenido por ICE en California, cuenta con una orden de aprehensión en México por el caso Ayotzinapa

Enrique “N”, detenido por ICEEnrique “N”, detenido por ICE, tiene orden de aprehensión en México. Foto: ICE

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Enrique 'N', exmilitar buscado por el caso Ayotzinapa, fue detenido por ICE en California. La FGR investiga su posible participación en la desaparición de 43 estudiantes.

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