Sheinbaum Detalla Cómo Fue la Detención de Enrique Martínez, Ligado a Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló hoy, 5 de junio de 2026, en su conferencia matutina cómo fue la detención de Enrique Martínez, ligado al caso Ayotzinapa.

La mandataria señaló que el arresto no fue resultado de una operación específica para localizarlo, sino que ocurrió durante una redada migratoria de autoridades de Estados Unidos.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) "estaba haciendo una de las redadas que hace esta institución de EU y ahí se encuentra esta persona y se encuentra la ficha que tenía relacionada con la orden de aprehensión en México", indicó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Ayotzinapa: Normalistas Marchan sobre Paseo de la Reforma en CDMX

Así fue la detención

Según lo explicó la presidenta, agentes del ICE realizaban una de sus inspecciones habituales cuando identificaron a Enrique Martínez Chávez.

La presidenta indicó que al verificar su información, las autoridades estadounidenses detectaron que existía una orden de aprehensión vigente en México relacionada con el caso Ayotzinapa, razón por la cual fue detenido.

Asimismo, precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de proporcionar más detalles sobre la relevancia de Martínez Chávez dentro de las investigaciones que continúan abiertas por la desaparición de los normalistas.

Cabe señalar que Enrique Martínez Chávez, de 32 años, fue integrante del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicanos y es considerado prófugo de la justicia mexicana desde hace varios años.

Las autoridades lo buscan por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

FBPT