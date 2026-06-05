Sheinbaum Detalla Cómo Fue la Detención de Enrique Martínez, Ligado a Ayotzinapa

Enrique Martínez, relacionado con Ayotzinapa, fue detenido en EUA; la presidenta Sheinbaum explicó los detalles

AyotzinapaPadres de familia de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en protesta. Foto: Cuartoscuro

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