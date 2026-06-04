ICE Detiene en California a Militar Vinculado a Caso de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

Martínez Chávez se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto

Antonio “N”, ex coordinador general de Prevención y Readaptación Social. Foto: FGRAntonio “N”, ex coordinador general de Prevención y Readaptación Social. Foto: FGR
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+