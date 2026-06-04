ICE Detiene en California a Militar Vinculado a Caso de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo en California a Enrique Martínez Chávez, militar relacionado con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con la ficha de detención, Martínez Chávez se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

Yesterday, ICE LA arrested 32-year-old Enrique Martinez-Chavez in Hawthorne, California. Martinez is wanted in his home country of Mexico for enforced disappearance of persons while a member of the Mexican military. He'll remain in ICE custody until he can be sent home. pic.twitter.com/NVYGfnnkIe — ICE Los Angeles (@EROLosAngeles) June 4, 2026

Martínez Chávez, de 32 años, fue arrestado ayer por ICE Los Angeles en Hawthorne, California, y permanecerá bajo custodia hasta que pueda ser deportado a México.

"Martínez es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano", escribió la autoridad estadounidense vía X.

Militar buscado en México

Fue en junio de 2023 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 16 órdenes de aprehensión en contra de militares presuntamente involucrados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

AMP