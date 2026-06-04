Guerra Rusia vs Ucrania Escala: Dron Golpea Autobús y Rusia Lanza 729 Armas Aéreas

Rusia lanzó una ofensiva masiva con 656 drones y 73 misiles contra varias regiones de Ucrania

Ataque con dron en Donetsk deja muertos y heridosFoto: AP

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Un ataque con dron contra un autobús en Donetsk dejó al menos ocho muertos y once heridos

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