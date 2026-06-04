Muere Hombre Durante Vuelo de Mexicali a Guadalajara; Avión Aterrizó de Emergencia en Sonora

Un hombre de 80 años murió durante un vuelo con ruta Mexicali–Guadalajara

Muere Pasajero en VueloFoto: Google

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Un pasajero de 80 años murió durante un vuelo de Mexicali a Guadalajara. El avión aterrizó en Hermosillo, Sonora

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