Muere Hombre Durante Vuelo de Mexicali a Guadalajara; Avión Aterrizó de Emergencia en Sonora

La muerte de un pasajero de aproximadamente 80 años de edad obligó a un vuelo comercial que cubría la ruta Mexicali–Guadalajara a realizar un aterrizaje de emergencia la tarde del miércoles en la capital sonorense.

El incidente ocurrió alrededor de las dos de la tarde en el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira, luego de que el adulto mayor presentara una emergencia médica mientras la aeronave se encontraba en trayecto.

Según las primeras investigaciones, el avión de una aerolínea descendió en la capital sonorense con la intención de que el pasajero recibiera atención médica especializada; sin embargo, al llegar a la terminal aérea, personal de salud confirmó que ya había fallecido.

Guardia Nacional resguardó el aeropuerto tras muerte de pasajero en Hermosillo

Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional resguardaron el área, mientras peritos y personal del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo para la necropsia de ley.

La situación generó retrasos en la operación del vuelo, dejando a más de un centenar de pasajeros en espera durante varias horas mientras se desarrollaban las investigaciones.