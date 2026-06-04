Mujer Pierde sus Pertenencias tras Incendio en Piedras Negras; Señala a su Vecino por Provocarlo

Una mujer perdió sus pertenencias luego de que se incendiara su casa en la colonia Mundo Nuevo en Piedras Negras.

Mujer Pierde sus Pertenencias tras Incendio en Piedras Negras; Señala a su Vecino por ProvocarloFoto: N+

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Tragedia en Piedras Negras: Liliana Sandoval pierde todo en un incendio. Acusa a su vecino de provocarlo. ¿Cómo ayudar a esta familia a recuperarse?

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