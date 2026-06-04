Mujer Pierde sus Pertenencias tras Incendio en Piedras Negras; Señala a su Vecino por Provocarlo

Tras perder prácticamente todas sus pertenencias en el incendio de su domicilio, ubicado sobre la avenida Los Maestros en la colonia Mundo Nuevo de Piedras Negras, la señora Liliana Paola Sandoval solicitó el apoyo de la comunidad para recuperarse de las pérdidas sufridas.

La afectada señaló que previamente había denunciado legalmente a un vecino, a quien acusa de quemar cobre de manera constante para venderlo y, presuntamente, adquirir narcóticos.

Comentó que, tras acudir por la mañana a dejar a su hijo en la escuela, regresó a su casa y encontró a elementos de Bomberos atendiendo la emergencia. Afortunadamente, su hija y su nieto lograron salir a tiempo del domicilio, por lo que no resultaron lesionados.

Agregó que, aparentemente, el vecino había incendiado un colchón y las llamas alcanzaron el techo de madera de la vivienda. El fuego se propagó rápidamente por toda la casa, provocando daños totales.

Finalmente, indicó que permanecerán en el inmueble en espera de recibir apoyo tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

Bomberos sofocan incendio de tienda en colonia Eduardo Guerra de Torreón

Un incendio registrado la tarde del 27 de mayo en una tienda ubicada sobre la calzada Lázaro Cárdenas, en la colonia Eduardo Guerra de Torreón.

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De acuerdo con las autoridades, el fuego se originó en el área de bodega del establecimiento y fue controlado antes de que se extendiera al resto del inmueble. Posteriormente, los bomberos realizaron labores de ventilación para retirar el humo acumulado y evaluaron los daños.