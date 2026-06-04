Detienen a Pareja con 18 Kilos de Marihuana en Piedras Negras

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila detuvieron a dos personas en posesión de aproximadamente 18 kilos de marihuana en la colonia Tierra y Esperanza en Piedras Negras.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Pareja con 18 Kilos de Marihuana Durante Inspección en Piedras Negras

La detención se registró cuando los agentes marcaron el alto a un vehículo sospechoso. Al realizar una inspección, localizaron varios paquetes encintados que contenían marihuana, con un peso aproximado de 18 kilogramos. Además, les fueron asegurados varios gramos de cristal.

La pareja fue identificada como José Alberto "N" y Mayela "N", quienes, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará su situación jurídica.

Aseguran siete kilos de marihuana en filtro de seguridad en Allende

El pasado 27 de mayo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron siete kilogramos de marihuana durante una inspección realizada en la garita del kilómetro 53, en el municipio de Allende. La droga fue localizada al revisar un camión que circulaba con dirección a Piedras Negras.

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Tras el hallazgo, los militares aseguraron la droga, así como la unidad y al conductor, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.