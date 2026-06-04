Detienen a Pareja con 18 Kilos de Marihuana en Piedras Negras
Elementos de la AIC y la Policía Civil de Coahuila detuvieron a una pareja con 18 kilos de marihuana en la colonia Tierra y Esperanza.
Foto: N+
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Impactante detención en Piedras Negras: pareja capturada con 18 kilos de marihuana. Descubre cómo la AIC y Policía Civil Coahuila lograron este operativo.
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PorRedacción N+
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila detuvieron a dos personas en posesión de aproximadamente 18 kilos de marihuana en la coloniaTierrayEsperanza en PiedrasNegras.
La detención se registró cuando los agentes marcaron el alto a un vehículo sospechoso. Al realizar una inspección, localizaron varios paquetes encintados que contenían marihuana, con un peso aproximado de 18 kilogramos. Además, les fueron asegurados varios gramos de cristal.
La pareja fue identificada como José Alberto "N" y Mayela "N", quienes, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará su situación jurídica.
Aseguran siete kilos de marihuana en filtro de seguridad en Allende
El pasado 27 de mayo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraronsietekilogramosdemarihuana durante una inspecciónrealizada en la garita del kilómetro 53, en el municipio de Allende. La droga fue localizada al revisar un camión que circulaba con dirección a PiedrasNegras.