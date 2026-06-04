Detienen a Pareja con 18 Kilos de Marihuana en Piedras Negras

Elementos de la AIC y la Policía Civil de Coahuila detuvieron a una pareja con 18 kilos de marihuana en la colonia Tierra y Esperanza.

Detienen a Pareja con 18 Kilos de Marihuana en Piedras NegrasFoto: N+

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Impactante detención en Piedras Negras: pareja capturada con 18 kilos de marihuana. Descubre cómo la AIC y Policía Civil Coahuila lograron este operativo.

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