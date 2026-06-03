Detienen a Seis Integrantes de Célula Criminal en Gómez Palacio; Llevaban Explosivos Caseros

Seis individuos, pertenecientes a una célula criminal, fueron detenidos mediante un operativo llevado a cabo por la Policía Estatal en coordinación con la Unidad de Reacción Inmediata en Gómez Palacio.

Los detenidos se dieron a la fuga, siendo localizados y asegurados en un vehículo robado, en el cuál se les encontró marihuana, cristal y cocaína. Además de un arma de fuego y tres explosivos caseros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Integrantes de Célula Criminal con Explosivos Caseros y Arma en Gómez Palacio

La camioneta en la que viajaban presenta un reporte de robo en San Luis Potosí desde el pasado 7 de mayo, por lo que pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Región Laguna, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y determinación de las responsabilidades legales.

Juez dicta prisión preventiva a implicado en decomiso de marihuana en Saltillo

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Tomas "N" por su probable responsabilidad en delitos contra la salud luego de ser detenido con más de 39 kilos de marihuana en Saltillo.

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La detención ocurrió durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia El Salvador, donde autoridades aseguraron 39 kilos con 969 gramos de Cannabis. Posteriormente, el detenido y la droga, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra el imputado y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementario.