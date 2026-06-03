Detienen a Seis Integrantes de Célula Criminal en Gómez Palacio; Llevaban Explosivos Caseros

Seis presuntos integrantes de una célula criminal que tenían tres explosivos caseros fueron detenidos en Gómez Palacio

Detienen a Seis Integrantes de Célula Criminal en Gómez Palacio; Llevaban Explosivos CaserosFoto: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango

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Impactante operativo en Gómez Palacio: Detienen a seis de una célula criminal con explosivos caseros y drogas. Descubre más sobre este caso.

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