Mujer es Asesinada al Interior de una Casa en Acuña

Una mujer fue presuntamente asesinada por un hombre al interior de una casa en el fraccionamiento Cedros en Acuña.

Mujer es Asesinada al Interior de una Casa en AcuñaFoto: N+

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Impactante feminicidio en Acuña: mujer asesinada en su hogar. Autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos. Conoce más sobre esta tragedia.

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