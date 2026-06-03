Mujer es Asesinada al Interior de una Casa en Acuña

Una mujer presuntamente fue asesinada este miércoles por un hombre en una casa del fraccionamiento Cedros, en Ciudad Acuña. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la calle Del Abeto, cerca del cruce con Avellano, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar que un sujeto habría introducido por la fuerza a la víctima a una vivienda.

Dentro de los primeros informes trascendió que, una vez dentro del inmueble, el hombre presuntamente agredió físicamente a la mujer y posteriormente le disparó con un arma de fuego.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y acordonar la zona, mientras personal de la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

La Fiscalía General del Estado a través su Fiscalía de la Mujer y la Niñez mantendrán la carpeta abierta y conforme avancen las investigaciones se ofrecerá mayor información.

Matan a mujer al interior de rancho en Ciudad Acuña

El pasado 14 de abril, una mujer de 36 años de edad perdió la vida tras ser víctima de una agresión ocurrida al interior de un rancho en ciudad Acuña. El hallazgo fue realizado por su esposo, quien al llegar al lugar encontró a la mujer lesionada y dio aviso inmediato a las autoridades.

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Como parte de las investigaciones, agentes de la Fiscalía lograron la detención del responsable de los hechos. Se informó que el sujeto ingresó al predio y atacó a la mujer. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes.