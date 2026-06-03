Vinculan a Proceso a Hombre por Abusar de su Hijastra de 11 Años en Piedras Negras

Un hombre de 38 años fue vinculado luego de haber sido señalado por abusar y grabar a su hijastra de 11 años, además de subir los videos a grupos de redes sociales y páginas para adultos en Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron en la colonia Buena Vista, cuando una madre de familia denunció el caso ante el Centro de Justicia y empoderamiento para las mujeres, por lo que se integró una carpeta de investigación.

Tras la querella, se liberó un mandamiento judicial y se cumplimentó la orden de aprehensión, asegurando al presunto responsable, Jorge Luis "N" quien fue puesto a disposición del juez.

Luego de llevarse a cabo la audiencia inicial, el juez encontró elementos suficientes para vincular a proceso al imputado, ordenando como medida cautelar prisión preventiva justificada, por lo que quedó internado formalmente en el penal de esta ciudad hasta su próxima audiencia, que será dentro de dos meses, plazo establecido para el cierre de la carpeta de investigación.

Denuncian a policías municipales por presunto abuso contra joven en Torreón

Una mujer denunció ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Torreón un presunto caso de violación y abuso de autoridad en contra de su hija de 24 años, en el que señaló la posible participación de elementos de la Policía Municipal.

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La madre de la afectada aseguró que su hija fue víctima de presuntos actos de abuso y tortura, por lo que exigió una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Además, indicó que la joven cuenta con peritajes realizados por médicos legistas de la Fiscalía General del Estado.