Mujer es Baleada por su Expareja en Saltillo; Se Encuentra Grave

Una mujer se encuentra en el hospital luego de ser baleada por su expareja en la colonia Universidad del Pueblo en Saltillo.

Mujer es Baleada por su Expareja en Saltillo; Se Encuentra GraveFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante caso en Saltillo: Nora 'N' está grave tras ser baleada por su expareja al dejar a su hijo en casa. El agresor fue detenido. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+