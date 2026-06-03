Mujer es Baleada por su Expareja en Saltillo; Se Encuentra Grave

Una mujer de 34 años de edad, identificada como Nora "N", se encuentra en estado grave luego de haber sido lesionada por un disparo en el abdomen, presuntamente realizado por su expareja, en hechos ocurridos en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo.

El incidente se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Alfonso García Robles número 152, a donde Nora acudió para dejar a su hijo de nueve años, quien sería trasladado a la escuela por su padre, Aniceto "N", de 64 años de edad.

De acuerdo con los reportes, la mujer tocó la puerta del domicilio y, tras una discusión entre ambos, el hombre presuntamente accionó un arma de fuego en su contra.

Posteriormente, el sujeto huyó por la parte trasera de la casa y abordó un taxi para escapar; sin embargo, horas más tarde fue localizado y detenido por las autoridades.

La víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital General de Saltillo, donde permanece internada en estado delicado. En tanto, el menor de nueve años fue puesto bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Detienen a hombre por violencia familiar en Torreón

Un hombre fue detenido luego de presuntamente agredir a su esposa y a su hija de 6 años de edad en la colonia Elsa Hernández de Torreón, durante la madrugada de este 2 de junio.

De acuerdo con los reportes, Miguel "N" agredió a su pareja y, cuando la menor intentó intervenir para defender a su madre, también la empujó, provocándole una fractura en un dedo de la mano derecha. Al llegar las corporaciones de seguridad, el presunto responsable ya había escapado del lugar.

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La mujer y la niña fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Posteriormente, al regresar a su domicilio durante la mañana, encontraron nuevamente a Miguel, quien presuntamente continuaba agresivo y amenazaba de muerte a su esposa, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades.

Elementos de la Policía lograron detener al sujeto cuando intentaba huir a bordo de una motocicleta. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.