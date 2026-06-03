Se Registra Fuga de Cloro en Establecimiento de Torreón; Hay 5 Lesionados

La tarde de este martes 2 de junio se registró una fuga de cloro de un tanque industrial en un establecimiento dedicado a la compra y venta de chatarra en la colonia Villas Saltillo 400 en Torreón.

Se informó que la fuga se originó cuando el tanque estaba siendo manipulado y se empezó a escapar el gas. Este incidente dejó como saldo cinco personas lesionadas luego de inhalar esta sustancia, mismas que fueron atendidas por elementos de la Cruz Roja.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos para atender la fuga y resguardar la zona como medida de seguridad para evitar que se acercaran personas que transitaban por el lugar.

Las autoridades informaron que el tanque no se encontraba completamente lleno, quedando bajo resguardo de Protección Civil.

De igual forma se pedirá al establecimiento la carpeta de Protección Civil y en caso de no contar la papelería correspondiente, se procederá a la clausura.

Tres personas mueren tras presuntamente inhalar químicos en Lerdo

El pasado 27 de mayo, tres personas perdieron la vida en las inmediaciones del Panteón Municipal de Lerdo, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades investigadoras. De manera preliminar, se informó que las víctimas presuntamente estuvieron expuestas a una sustancia química en una bodega.

Noticia relacionada: Mueren 3 Personas al Presuntamente Inhalar Químicos en Lerdo

Las autoridades iniciaron las indagatorias para determinar las causas del fallecimiento, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.