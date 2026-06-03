Se Registra Fuga de Cloro en Establecimiento de Torreón; Hay 5 Lesionados

Una fuga de cloro de un establecimiento dedicado a la compra y venta de chatarra dejó como saldo cinco personas lesionadas en Torreón.

Se Registra Fuga de Cloro en Establecimiento de Torreón; Hay 5 LesionadosFoto: N+

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Fuga de cloro en Torreón deja 5 lesionados. Protección Civil y Bomberos controlan la situación. ¿Qué medidas se tomarán contra el establecimiento?

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