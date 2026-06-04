¿Habrá Suspensión de Clases el 11 de Junio por el Mundial 2026 en Durango?; Esto se Sabe

Mediante las redes sociales del gobernador de Durango, Esteban Villegas, anunció la suspensión de clases el próximo 11 de junio por el Mundial 2026.

La decisión fue tomada dado que es una fecha importante para el país y por lo general se registra una baja afluencia de alumnos. Se informó esto no afectará las actividades programadas para el ciclo escolar, ya que se cuenta con 7 días disponibles para reponer actividades académicas.

¿Se suspenderán las clases en Coahuila?

Ante los rumores que circulaban en redes sociales sobre una posible suspensión de clases en el estado de Coahuila por el Mundial 2026, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, señaló que cualquier decisión al respecto dependerá de la opinión y voluntad de los padres de familia.

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El mandatario estatal indicó que, hasta el momento, no existe una determinación oficial sobre la suspensión de actividades escolares, por lo que serán padres quienes evalúen la convivencia de que sus hijos asistan o no a clases durante esta fecha.

De igual forma la coordinadora de Servicios Educativos, Flor Rentería, confirmó que las clases no se suspenderán y que continuarán conforme al calendario escolar.

Mencionó que los directivos y maestros tienen la oportunidad de implementar una estrategia de convivencia para ver el evento en alguna pantalla de la escuela.