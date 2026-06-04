¿Habrá Suspensión de Clases el 11 de Junio por el Mundial 2026 en Durango?; Esto se Sabe

Mediante las redes sociales del gobernador de Durango, informó sobre si habrá o no suspensión de clases este 11 de junio por el Mundial 2026.

¿Habrá Clases el 11 de Junio por Mundial 2026 en Durango?; Esto se SabeFoto: N+

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Durango suspende clases el 11 de junio por el Mundial 2026. En Coahuila, la decisión está en manos de los padres. Entérate de todo.

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