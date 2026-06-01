Bloqueos en Coahuila por Paro Nacional de CNTE: Protestan con Cierres en Saltillo

Maestros bloquearon el bulevar Venustiano Carranza en Saltillo durante la mañana de este lunes 1 de junio esto luego que los docentes de la capital del estado se unieron al paro nacional.

Un grupo de alrededor de 700 maestros de las secciones 5 y 38 y del SNTE realizan una marcha para exigir la revocación de la ley del ISSTE 2007, misma que aseguran, afecta las pensiones, la jubilación digna y el futuro de las y los trabajadores de la educación.

La movilización mantuvo cerrado el bulevar Venustiano Carranza en ambos carriles y de acuerdo a los docentes, continuarán por el bulevar Coss hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila (SEDU), donde entregarán el pliego petitorio.

Persisten fallas eléctricas en planteles de La Laguna de Durango; reducen horarios de clase

En la Laguna de Durango, desde que dio inicio el ciclo escolar 2025-2026, doce escuelas se enfrentaron a problemas eléctricos como la falta de cableado, nuevos transformadores y acondicionamientos eléctricos para generar energía suficiente para la implementación de mini split.

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Durante este ciclo escolar siete escuelas pudieron ser arregladas pagando incluso multas a CFE por el mal uso eléctrico y sin notificación. Hasta el momento cinco planteles escolares continúan con adeudos y en espera de convenios con la Comisión Federal de Electricidad para instalación de nuevos transformadores.

Estas escuelas han tenido que reducir sus horario de clases para evitar que los alumnos tengan alguna complicación de salud por el calor que se genera en esta temporada.