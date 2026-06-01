Bloqueos en Coahuila por Paro Nacional de CNTE: Protestan con Cierres en Saltillo

Alrededor de 700 maestros bloquearon ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza de Saltillo.

Paro Nacional: Maestros Bloquean Bulevar Venustiano Carranza en SaltilloFoto: N+

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¡Atención Saltillo! 700 maestros bloquean el bulevar Venustiano Carranza exigiendo cambios en la ley del ISSTE 2007. ¿Cómo afecta esto a la educación? Descúbrelo.

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