Volcadura en Autopista Durango-Gómez Palacio Deja 2 Muertos y 9 Heridos

La tarde del sábado 30 de mayo, un accidente vial se registró sobre la autopista Durango a Gómez Palacio, a la altura del kilómetro 177.

De acuerdo a los hechos, una camioneta se le reventó un neumático, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y volcara.

El chófer identificado como Rogelio de 25 años, murió en el accidente junto a otra acompañante de nombre, Clara Susana de 36 años.

Además, otras nueve personas que también iban a bordo de la camioneta resultaron lesionadas. Cuatro heridos fueron trasladados a la clínica 46 del IMSS, tres al Hospital General de Gómez Palacio y dos al Hospital General de Lerdo.

Entre los lesionados se encuentras 5 menores de edad, tres de ellos resultaron con traumatismo craneoencefálico y dos resultaron policontundidos.

Mueren dos personas tras accidente volcadura en Torreón

Durante la madrugada del 31 de mayo, dos personas murieron luego de que un automóvil se impactó contra una maquinaria sobre la calzada Saltillo 400 en Torreón. Tras el choque, la unidad volcó y se incendió.

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Los cuerpos de emergencia atendieron el reporte y trasladaron a la sobreviviente a un hospital. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los fallecidos al Servicio Médico Forense.tos de ley.