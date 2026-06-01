Volcadura en Autopista Durango-Gómez Palacio Deja 2 Muertos y 9 Heridos

Dos personas murieron y nueve más resultaron heridas en un accidente volcadura en la autopista Durango-Gómez Palacio.

Volcadura en Autopista Durango-Gómez Palacio Deja 2 Muertos y 9 HeridosFoto: N+

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Tragedia en la autopista Durango-Gómez Palacio: volcadura deja 2 muertos y 9 heridos, incluidos 5 menores. Descubre más sobre este impactante accidente.

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