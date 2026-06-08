Protección Civil Alerta por Lluvias Intensas en Zona Sur y Centro de Tamaulipas

Las condiciones de lluvia continuarán en gran parte de Tamaulipas durante los próximos días, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, que advirtió sobre la persistencia de tormentas, chubascos y precipitaciones de fuertes a localmente intensas, especialmente en la zona sur, la región cañera y parte de la zona centro del estado.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la dependencia, el flujo de humedad tropical seguirá favoreciendo el desarrollo de nubosidad y actividad de tormentas durante la primera mitad de la semana, manteniendo un escenario de lluvias generalizadas entre el 9 y el 13 de junio de 2026.

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Lluvias Más Intensas se Esperan en la Zona Sur y Centro de Tamaulipas

Las autoridades señalaron que los eventos más significativos podrían registrarse en municipios del sur de Tamaulipas, así como en la región cañera y algunas áreas del centro de la entidad, donde se esperan acumulados importantes de lluvia.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada sobre los reportes meteorológicos y extremar precauciones, ya que las precipitaciones podrían generar encharcamientos urbanos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas.

Además, se prevé la presencia de tormentas eléctricas, chubascos dispersos y rachas de viento asociadas a las lluvias, condiciones que podrían afectar la visibilidad en carreteras y ocasionar caída de ramas o interrupciones temporales en algunos servicios.

La dependencia recordó que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 911 y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil para reducir riesgos durante este periodo de inestabilidad atmosférica.