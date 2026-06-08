Protección Civil Alerta por Lluvias Intensas en Zona Sur y Centro de Tamaulipas

Protección Civil Tamaulipas alertó que las lluvias continuarán durante la primera mitad de la semana.

Clima Hoy en TamaulipasFoto: N+

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Alerta de Protección Civil: lluvias intensas en el sur y centro de Tamaulipas hasta el 13 de junio.

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