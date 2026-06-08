Asesinan a Dos Hombres al Interior de un Taller de Soldadura en Navolato, Sinaloa

Durante las primeras horas del día, se registró una intensa movilización por parte de varias corporaciones de Seguridad sobre la avenida Periférico Jesús Almada, al reportarse un ataque armado que cobró la vida de dos hombres.

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De acuerdo a información de parte de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de 9 de la mañana, cuando el Taller Ramírez abrió sus puertas para comenzar a laborar como cualquier otro día.

En cierto momento, hombres armados llegaron y comenzaron a disparar contra dos personas que se encontraban al interior del taller, para después de lograr su objetivo, darse a la fuga, mientras que testigos del ataque llamaban al 911.

De igual manera, las detonaciones de arma de fuego, también alertó a los vecinos y comercios aledaños, quienes ante este hecho, tardaron en abrir sus locales, por temor a cualquier situación de violencia.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, así como personal del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y agentes de la Policía de Investigación del Estado para resguardar la zona.

Mueren ambos hombres adentro del taller de soldadura

Al ingresar, encontraron a una de las víctimas tirada boca arriba, con los pies colgando sobre la barda de un aljibe, mientras que la segunda se encontraba entre la maleza, a un costado del primer cadáver.

Al llegar el personal de la Fiscalía, se pudo determinar que una de las víctimas fue identificada como José Luis Dani, mientras que la otra permanece sin identificar hasta el momento, por lo que Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

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