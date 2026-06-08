Asesinan a Dos Hombres al Interior de un Taller de Soldadura en Navolato, Sinaloa

Las víctimas se encontraban en un taller de soldadura, cuando hombres armados les dispararon sobre la avenida Periférico Jesús Almada.

La zona fue resguardada.Foto: N+

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Dos hombres fueron asesinados en un taller de Navolato, Sinaloa. La comunidad está en alerta tras el ataque armado.

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Asesinan a Dos Hombres al Interior de un Taller de Soldadura en Navolato Sinaloa