Depresión Tropical Dos-E Provocará Lluvias Intensas Durante la Noche y Madrugada

Durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes continuarán las lluvias de fuertes a torrenciales en varias entidades, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos.

Se prevén lluvias fuertes para esta noche y madrugadaCuartoscuro
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