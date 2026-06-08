Depresión Tropical Dos-E Provocará Lluvias Intensas Durante la Noche y Madrugada

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la interacción de la depresión tropical Dos-E en el océano Pacífico con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica mantendrá el temporal de lluvias en gran parte del territorio nacional durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el oeste y la costa de Guerrero.

Se prevén lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sureste y la costa de Michoacán, el suroeste de Oaxaca y el sur de Chiapas.

Las lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, afectarán el sur de Jalisco, Colima, el sur de Tamaulipas, el este de San Luis Potosí, el sureste de Guanajuato, el norte y sur de Querétaro, así como regiones del norte, este y sureste de Hidalgo.

Centro y Sur también afectados

También se esperan precipitaciones muy fuertes en zonas del norte, centro y sur de Veracruz; el norte, sureste y suroeste de Puebla; el norte y suroeste del Estado de México; la Ciudad de México y el sur de Morelos.

Se pronostican lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Tlaxcala, el oeste y sur de Tabasco, el suroeste de Campeche y el oeste de Yucatán.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Además, señalaron que las precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones y deslaves, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil.