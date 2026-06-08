Localizan cabeza humana en lote baldío de la colonia Guadalupe Victoria, en Puerto Vallarta.

El hallazgo movilizó a diversas corporaciones de seguridad pública y fuerzas federales, luego de que vecinos de la zona reportaran anomalías en el sitio. El aseguramiento se registró en la intersección de la calle Ramos Arizpe y el callejón Nacoa, justo en las inmediaciones de un motel.

Al arribar al lugar, elementos de la policía municipal, estatal y del Ejército Mexicano confirmaron la localización del cráneo en avanzado estado de descomposición. La escena de los hechos fue resguardada para recabar todos los indicios.

¿Qué hallaron las autoridades cerca de los restos?

Tras detectar un colchón abandonado a corta distancia de los restos, el personal operativo extendió la búsqueda en el terreno con el objetivo de localizar el resto del cuerpo. Autoridades se dieron a la búsqueda de localizar todo el cuerpo.

Peritos del servicio forense y agentes del Ministerio Público se encargaron de realizar los peritajes correspondientes de la zona para iniciar la carpeta de investigación que permita establecer la identidad de la persona, el tiempo y las causas de su muerte.