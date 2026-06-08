Localizan Cabeza Humana en Lote Baldío de la Colonia Guadalupe Victoria, en Puerto Vallarta

Cerca de un motel, fue localizada una cabeza humana en la Colonia Guadalupe Victoria, en Puerto Vallarta, Jalisco

Localizan cabeza humana en Puerto VallartaFoto: N+

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Impactante hallazgo en Puerto Vallarta: encuentran cabeza humana en lote baldío de la colonia Guadalupe Victoria. Autoridades investigan.

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Descubren cabeza humana en lote baldío de Puerto Vallarta