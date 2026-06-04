Cae en Puerto Vallarta un Homicida Buscado por el FBI en Estados Unidos

En Puerto Vallarta, Jalisco, se logró la captura de un sujeto que era buscado en Estados Unidos por delitos de alto impacto.

El hombre, de 21 años, fue detenido tras un despliegue diseñado desde la Comisaría de Inteligencia. Elementos de la Policía de Jalisco consiguieron su captura tras recibir una alerta de la agencia federal estadounidense U.S. Marshals.

¿Qué se sabe del hombre?

El sujeto ha sido identificado como Cristian ‘N’, originario de Los Ángeles, California. Era buscado por el FBI por homicidio, tentativa de homicidio, descarga de arma de fuego y delitos contra la salud.

“Con esa información, elementos de la Unidad de Drones de la Comisaría de Inteligencia establecieron un cruce multiplataforma de datos, definieron puntos que presuntamente frecuentaba y trazaron un operativo con agentes de la Comisaría General”, explicaron las autoridades mediante un boletín.

Cristian ‘N’ fue detenido en el cruce de Aldama y 15 de Mayo, en la colonia Las Palmas. Asimismo, lo trasladaron con el apoyo de un helicóptero del Escuadrón Aerotáctico y una unidad Goliath, del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT).