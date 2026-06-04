Cae en Puerto Vallarta un Homicida Buscado por el FBI en Estados Unidos

El sujeto, originario de Los Ángeles, es señalado de homicidio y delitos contra la salud.

Hombre esposadoFoto: Policía de Jalisco

Destacado

Capturan en Puerto Vallarta a un homicida buscado por el FBI. Cristian ‘N’, de 21 años, enfrentaba cargos por homicidio y delitos contra la salud. Descubre cómo fue detenido.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+