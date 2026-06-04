Menor de Tres Años y su Papá son Lesionados de Bala Tras ser Privados de la Libertad en Celaya

La noche del pasado martes 2 de junio se registró un asalto y la privación de la libertad a cuatro integrantes de una familia, mientras circulaban por la carretera Querétaro - Celaya.

De acuerdo a las víctimas, eran alrededor de las 9:00 de la noche, cuando fueron interceptados por un vehículo con luces similares a los de una patrulla.

Familia es despojada de sus pertenencias y los privan de su libertad

Los tripulantes del auto, los privaron de su libertad en su misma camioneta, llevándolos a un lugar desconocido, además les quitaron dinero en efectivo y tarjetas de crédito, siendo liberados un día después a alrededor de las 9:00 de la mañana.

Sin embargo, cuando se retiraban fueron atacados a balazos, resultando lesionados, el padre de familia en la mano derecha y su hijo de 3 años en el pie derecho.

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Por lo que, como pudo, Oscar Antonio de 37 años, el papá, condujo hasta el Hospital General Regional de Celaya, donde fueron atendidos de urgencia.

Oscar Gael se llama el menor de 3 años también herido, mientras que no se informó la identidad de la señora de 36 años y el otro hijo menor de 14 años de edad.

Autoridades se encargan de realizar las investigaciones y apoyar a la familia

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, arribaron el hospital para brindarles ayuda a los integrantes de la familia y comenzar con las investigaciones pertinentes.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer ningún avance en las investigaciones, ni si se cuenta con personas detenidas.

JIPV