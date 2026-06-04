Menor de Tres Años y su Papá son Lesionados de Bala Tras ser Privados de la Libertad en Celaya

Los integrantes de una familia fueron privados de su libertad en la carretera Querétaro - Celaya, un día después los soltaron, pero lesionaron al papá y a un niño de 3 años por impactos de bala.

La familia circulaba por la carretera Querétaro - Celaya.N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante suceso en Celaya: una familia fue secuestrada y liberada con heridas de bala. Un niño de 3 años y su papá resultaron lesionados. Las autoridades investigan. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Familia en Celaya sufre secuestro y ataque a balazos