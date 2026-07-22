Seguridad

Confirman Al Menos 5 Detenidos tras el Hallazgo de 10 Cuerpos en Zacatecas

Las autoridades confirmaron que hay al menos cinco detenidos tras la localización de 10 cuerpos en Zacatecas

Hallazgo de 10 cuerpos en ZacatecasConfirman que hay al menos cinco detenidos tras hallazgo de 10 cuerpos en Zacatecas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tras el hallazgo de 10 cuerpos en Zacatecas, al menos 5 personas han sido detenidas. Las autoridades desmienten vínculos con el crimen organizado. Infórmate sobre los operativos en curso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+