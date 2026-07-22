Confirman Al Menos 5 Detenidos tras el Hallazgo de 10 Cuerpos en Zacatecas

Después de la localización de los 10 cuerpos en diferentes puntos de Zacatecas, las autoridades informaron la detención de al menos 5 presuntos responsables originarios del estado, así como de Durango y Sinaloa, entre ellos hay un menor de edad.

Los operativos coordinados entre fuerzas estatales y federales hasta el momento suman ya 3 cateos en los municipios de Guadalupe, Fresnillo, y la capital, además se han asegurado mil 200 dosis de narcóticos, 6 cigarros de marihuana, 5 vehículos que contaban con reporte de robo, un arma de fuego, 7 cargadores y cartuchos útiles.

El 21 de julio, un nuevo despliegue en el municipio de Morelos permitió la captura de Leonel ‘N’, de 23 años, proveniente de Durango y a Dulce ‘N’, una menor de edad, originaria del municipio de Jerez, Zacatecas. Estos formarían parte de una célula delictiva y estarían relacionados con los hechos registrados el 18 de julio.

Al hacerle la revisión encontraron que iban dos personas del sexo masculino, una persona femenina menor de edad, a quienes se les encontró droga, ponchallantas y cargadores para armas de grueso calibre 223.

Autoridades aseguran que el video difundido en redes sociales busca causar miedo

Autoridades fijaron su postura respecto al video difundido en redes sociales, presuntamente atribuido a un grupo delictivo. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que se buscará identificar a quienes lo elaboraron y difundieron.

“Sacaron un video mal hecho, hasta eso con tintes no muy delictivos, con voces superpuestas hablando uno y la voz por el otro lado un grupo supuestamente de un cártel diciendo una serie de tonterías que yo las clasifico con tintes políticos, yo lo digo y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo”, manifestó Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas.

Gobierno de Zacatecas afirma no tener nexos con el crimen organizado

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Murgüerza, señaló que el contenido del video difundido busca generar desinformación, miedo e incertidumbre entre la población, y dejó claro que las acciones de seguridad continuarán de forma coordinada entre los tres niveles de gobierno para combatir la delincuencia organizada y que este hecho que ha dejado en luto a todo el estado, no quede impune.

“Queremos dejar contundentemente y claramente fijar la postura del gobierno del estado, el de David Monreal, no hace pactos con ningún grupo de la delincuencia organizada con absolutamente ninguno, ni lo haremos ni lo hemos hecho”, dijo Reyes Murgüerza.