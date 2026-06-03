Mujer Muere al Dar a Luz y Salva a Cinco Personas al Donar sus Órganos en León

Una madre presentó muerte encefálica al dar a luz y salvó a 5 personas al donar sus órganos, la bebé se encuentran recibiendo atención integral.

Mariana tenía 20 años de edad y se convirtió en heroína al salvar a 5 personas en León.N+

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Mariana, de 20 años, se convierte en heroína al donar órganos tras dar a luz en Guanajuato. Su generosidad salvó 5 vidas. Conoce su historia de valentía y amor.

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