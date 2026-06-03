Mariana, una joven de 20 años de edad originaria de Irapuato, Guanajuato, se convirtió en toda una heroína al dar a luz a una bebé y donar órganos para cinco personas.

Gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario de especialistas, fue posible preservar el embarazo hasta concretar el nacimiento de la menor.

Posteriormente, se llevó a cabo la procuración de órganos de la paciente, una decisión que permitirá mejorar y salvar la vida de cinco personas que se encontraban en espera de un trasplante.

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La madre de 20 años contaba con un embarazo de 24 semanas de gestación

Mariana, una joven de 20 años originaria de Irapuato ingresó al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de su ciudad natal y debido a una grave hemorragia cerebral, fue trasladada de urgencia a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, donde se le diagnosticó muerte encefálica.

Mariana cursaba un embarazo de apenas 24 semanas de gestación. Con el firme objetivo de salvaguardar la vida de la bebé en camino, el personal del servicio de Terapia Intensiva de la UMAE No. 1, en sincronía con los especialistas de la UMAE Hospital de Gineco-Pediatría No. 48, mantuvieron a Mariana bajo un estricto manejo médico durante 3 semanas.

Se logró avanzar la gestación hasta la semana 27, un avance vital para la pequeña antes de realizar la cesárea. Actualmente, la recién nacida se encuentra recibiendo atención integral y especializada por parte de un grupo de médicos expertos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de la UMAE No. 48.

Tras el nacimiento, la nobleza de Mariana y el incondicional apoyo de su familia permitieron dar el paso hacia la donación.

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Esta es la sexta donación de órganos en Guanajuato en el 2026

En lo que representó la sexta procuración de órganos del año 2026 en la UMAE No. 1, el personal institucional y los familiares despidieron a la joven con una emotiva valla de honor, donde los pasillos del hospital se inundaron de aplausos, lágrimas de agradecimiento y un profundo respeto hacia quien se marchaba regalando vida.

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El último acto de generosidad de Mariana se tradujo en salud renal, visual y hepática para cinco pacientes, a través de los siguientes órganos y tejidos procurados: dos riñones y dos córneas, que serán trasplantados en la misma UMAE No. 1 en León, beneficiando a pacientes de la región y el hígado, que fue trasladado de manera inmediata al Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) del propio Instituto, en Jalisco.

JIPV