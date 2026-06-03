Detienen a Una Madre y el Padrastro de una Niña de Cinco Años Violentada en Celaya, Guanajuato

La madre y el padrastro de una menor de 5 años han sido detenidos, después de haber sido denunciados por maltrato en Celaya, Guanajuato.

Madre y padrastro son detenidos por agredir a una menor de 5 años de edad en Celaya.N+

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Alarma en Celaya: aumentan denuncias de maltrato infantil. Una niña de 5 años fue hospitalizada por violencia. Su madre y padrastro, detenidos. Conoce más sobre este preocupante caso.

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