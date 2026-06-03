Ximena de 5 años de edad, llegó al hospital por lesiones, hemorragias internas y evidencia de otro tipo de violencias. Los agresores son presuntamente su mamá y su padrastro.

Vecinos de la colonia Valle Hermoso, en Celaya, Guanajuato denunciaron los maltratos que sufría la pequeña, que ya registra problemas físicos y psicológicos.

Investigan a padres de menor en Celaya, Guanajuato

La madre de la menor, una mujer de 27 años de edad y su pareja sentimental de 41 años, ya fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

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El director de policía, Bernardo Rafael Cajero Reyes, confirmó que el reporte llegó a través de la línea de emergencias y se atendió a través de la Policía de Género.

Las denuncias de maltrato a menores han aumentado en Celaya

Además de la denuncia del maltrato, también se informó que la niña llegó a pasar hasta una semana sin que sus tutores le dieran alimento alguno.

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Cajero Reyes, reconoció que cada vez son más los reportes de maltrato contra menores de edad que se reciben, pero reiteró que la denuncia es importante para que sean rescatados.

JIPV