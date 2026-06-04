Se Escapa Reo Acusado por Secuestro durante su Traslado al Centro de Justicia de Puebla

Un hombre acusado de secuestro había sido trasladado de Huachinango a la capital poblana para audiencia.

Investigan fuga de un sujeto acusado de secuestro en PueblaFoto: N+

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Escándalo en Puebla: un hombre acusado de secuestro evade la justicia durante su traslado. La identidad del reo sigue oculta mientras se investiga su fuga. ¡Entérate de más!

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