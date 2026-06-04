Se Escapa Reo Acusado por Secuestro durante su Traslado al Centro de Justicia de Puebla

Un reo quién era trasladado de la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la ciudad, escapó de los elementos custodios a la altura del municipio de Amozoc en Puebla.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que activó los protocolos de búsqueda y localización interinstitucionales tras la evasión de la persona que se encontraba bajo custodia penitenciaria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Escapa Reo durante Traslado al Centro de Justicia de Puebla: Tenía Audiencia en Próximas Horas

Se da a la fuga recluso durante traslado a Puebla horas antes de su audiencia

El interno fue identificado como Luis Ángel “N”, quien está vinculado a proceso por el delito de secuestro.

De manera inmediata las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en el área y puntos cercanos, con el propósito de ubicar y reaprehender al masculino.

Implementan operativo de búsqueda de Luis Ángel "N" en Puebla

La Policía Estatal, a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, informó lo sucedido a la Fiscalía General del Estado (FGE) y puso a disposición a dos policías custodio, a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las acciones legales procedentes.

#COMUNICADO | La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que activó los protocolos de búsqueda y localización interinstitucionales tras la evasión de una Persona Privada de la Libertad (PPL) que se encontraba bajo custodia penitenciaria.



ℹ️ Se informa: pic.twitter.com/Sevw9wMIkX — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 4, 2026

Asimismo, se inició una investigación interna para identificar las circunstancias precisas en las que ocurrió el hecho y, en su caso, deslindar responsabilidades ante omisiones o incumplimiento de los procesos establecidos.

Con información de N+

JAPR