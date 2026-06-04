Se Escapa Reo Acusado por Secuestro durante su Traslado al Centro de Justicia de Puebla
Un hombre acusado de secuestro había sido trasladado de Huachinango a la capital poblana para audiencia.
Foto: N+
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Escándalo en Puebla: un hombre acusado de secuestro evade la justicia durante su traslado. La identidad del reo sigue oculta mientras se investiga su fuga. ¡Entérate de más!
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PorRedacción N+
Un reo quién era trasladado de la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la ciudad, escapó de los elementos custodios a la altura del municipio de Amozoc en Puebla.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que activó los protocolos de búsqueda y localización interinstitucionales tras la evasión de la persona que se encontraba bajo custodia penitenciaria.
Se da a la fuga recluso durante traslado a Puebla horas antes de su audiencia
El interno fue identificado como Luis Ángel “N”, quien está vinculado a proceso por el delito de secuestro.
De manera inmediata las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en el área y puntos cercanos, con el propósito de ubicar y reaprehender al masculino.
Implementan operativo de búsqueda de Luis Ángel "N" en Puebla
La Policía Estatal, a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, informó lo sucedido a la Fiscalía General del Estado (FGE) y puso a disposición a dos policías custodio, a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las acciones legales procedentes.
#COMUNICADO | La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que activó los protocolos de búsqueda y localización interinstitucionales tras la evasión de una Persona Privada de la Libertad (PPL) que se encontraba bajo custodia penitenciaria.
Asimismo, se inició una investigación interna para identificar las circunstancias precisas en las que ocurrió el hecho y, en su caso, deslindar responsabilidades ante omisiones o incumplimiento de los procesos establecidos.