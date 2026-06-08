¿A Qué Hora Salen los Resultados UNAM 2026? Requisitos para Consultar Puntuación del Examen

El cronograma del concurso de Licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México es claro y ya se conoce la fecha en la que dan los puntajes de la prueba de selección, por lo que en N+ te adelantamos qué se sabe de la hora de publicación de los resultados del Examen UNAM 2026 y cuál es el requisito obligatorio para consultarlos.

Recuerda que este cronograma aplica para el Concurso de Selección a Licenciatura para el sistema Escolarizado, Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

De hecho, dado que aún está corriendo el periodo de aplicación del Examen, en una nota previa te dijimos cuántas preguntas tiene el examen y qué pasaba si no descargabas el sistema operativo "Lockdown Browser".

Dado que en 2026 el examen UNAM se realiza en línea también te dimos a conocer qué sí y que no puedes hacer durante el tiempo que dura la prueba.

Entonces, ¿a qué hora salen los resultados del examen UNAM 2026?

Si bien, la Máxima Casa de Estudios detalló en su cronograma que el 17 de junio es el día que dará a conocer los resultados del examen de selección UNAM 2026, se prevé que sea durante los primeros minutos de dicho viernes cuando estén disponibles en la plataforma.

En caso de que los resultados sean publicados antes, se dará a conocer a través de las redes sociales de la UNAM, tales como X y Facebook.

De modo que para consultar el puntaje que obtuviste en la prueba de selección, debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página www.dgae.unam.mx. Selecciona "Tu Sitio" e ingresa con el correo y contraseña que registraste. Da clic en la opción "Resultados Concurso Licenciatura 2026".

o bien, da clic en este enlace para entrar directamente a "Tu Sitio".

Ahí también obtendrás el diagnóstico del Resultado del Examen. Además debes presentar el examen de inglés en línea y resolver la hoja de datos estadísticos.

¿Cuál es el requisito obligatorio para consultar los resultados del Examen UNAM 2026?

La UNAM indica que los estudiantes deben conservar la cita del examen, para poder hacer la consulta. Además del correo y contraseña con el que hicieron su registro para poder ingresar a la plataforma "Tu Sitio".

Recuerda que tanto para presentar el examen de inglés como llenar la hoja de datos estadísticos debes elegir un tipo de ingreso, entre las siguientes opciones.

Sin antecedentes en la UNAM

Cambio de ciclo

Cambio de carrera

Una vez completada dicha información te arrojará el comprobante de la "Cita para la Entrega Documental", mismo que deberás imprimir. Pero, ojo, porque sólo estará disponible del 17 al 20 de julio.