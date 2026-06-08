¿A Qué Hora Salen los Resultados UNAM 2026? Requisitos para Consultar Puntuación del Examen

Hasta el próximo miércoles 10 de junio continúa el periodo de aplicación del Examen UNAM 2026, conoce en qué horario se tiene previsto que salgan los puntajes de la prueba

Estudiante Camina Hacia la Biblioteca de la UNAM en CU. Conoce en qué horario darán a conocer los resultados UNAM 2026.¿Hiciste el Examen UNAM y quieres saber cuándo saldrán los resultados? Conoce todo sobre el proceso de ingreso a Licenciatura. Foto: Cuartoscuro.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿A Qué Hora Salen los Resultados de la UNAM 2026? Requisitos para Ver Puntuación del Examen de Selección