UNAM Enlista los 3 Riesgos Sanitarios para los Aficionados Que Viajarán a Sedes Mundialistas

Con la llegada del Mundial, especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM advirtieron sobre los tres principales riesgos sanitarios que enfrentarán los millones de aficionados que viajarán a México, Estados Unidos y Canadá.

El primero son enfermedades respiratorias, donde el sarampión representa la principal preocupación por su alta capacidad de transmisión. Rosa María Wong, jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina, UNAM, señaló:

“Esta justa deportiva va a representar uno de los eventos de concentración masiva más grandes de la historia. Se esperan alrededor de 5.5 millones de personas, con un ecosistema propio para la transmisión de enfermedades infecciosas, sobre todo”.

El segundo grupo son las enfermedades por factores ambientales, como golpe de calor, que puede alcanzar una mortalidad de hasta 12%; problemas por altitud, especialmente en la Ciudad de México; además de las gastrointestinales como el llamado 'mal de Moctezuma', diarrea del viajero, hepatitis A y fiebre tifoidea por consumo de agua o alimentos contaminados.

La tercera categoría corresponde a enfermedades emergentes, como el hantavirus de Los Andes y el ébola, ambas con riesgo de propagación en México casi nulo, ya que los pacientes sólo contagian mediante contacto directo con fluidos corporales cuando presentan síntomas.

“La realidad es que es extremadamente baja la posibilidad de que haya un contagio”, dijo Rosa María Wong, especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM.

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Manual táctico del aficionado

Como parte de la estrategia preventiva, la UNAM presentó el Manual Táctico de la Salud del Aficionado, dividido en 3 fases:

La primera es la preparación previa al viaje, que Incluye revisión médica, esquema de vacunación y contratación de seguro médico. Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM, dijo:

“Está documentado con evidencia científica que quienes acuden a una consulta preventiva con personal especializado disminuyen 78% el riesgo asociado a un evento de salud del viaje de presentar un problema de salud durante el viaje; todos los viajeros que vayan a acudir a México extranjeros, es altamente recomendable, y así están publicadas en las guías internacionales, que reciban una dosis de vacuna contra hepatitis A y fiebre, entérica o tifoidea. Estamos en la época de mayor incremento de infecciones gastrointestinales en México, está presente en 7 de cada 10 viajeros que visitan nuestro país”.

Dijo que los mexicanos que viajen a Estados Unidos y Canadá deben considerar la vacunación contra meningitis por meningococo.

También sugirieron preparar un botiquín de viaje con medicamentos de uso crónico, recetas médicas, sales de rehidratación oral y condones, al señalar que entre 60 y 70% de los visitantes reportan relaciones sexuales casuales durante este tipo de eventos.

La segunda fase: es la protección diaria mediante la llamada “equipación del aficionado seguro”.

El uso de sombrero o gorra, lentes con protección UV, cubrebocas, ropa clara de manga larga, repelente de insectos, gel antibacterial y agua para mantener hidratación constante.

La tercera etapa corresponde a la vigilancia posterior al viaje.

“Ya sabemos que la estadística nos dice que uno de cada 10 viajeros va a requerir alguna consulta médica durante su estancia en el extranjero. La buena noticia es que pues prácticamente todos los riesgos sanitarios son prevenibles”.

Con información de Farah Reachi

ICM