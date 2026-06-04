UNAM Enlista los 3 Riesgos Sanitarios para los Aficionados Que Viajarán a Sedes Mundialistas

Con el inicio de la justa mundialista en el país, la Facultad de Medicina alertó sobre enfermedades respiratorias, por factores ambientales y las emergentes

Aficionados de la Selección Mexicana se toman una fotoAficionados de la Selección Mexicana se toman una foto en Zapopan, Jalisco. Foto: Cuartoscuro

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¿Viajas al Mundial? La UNAM alerta sobre riesgos sanitarios: enfermedades respiratorias, factores ambientales y emergentes. Prepárate con su Manual Táctico de la Salud del Aficionado.

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