FIFA Prohíbe Uso de Botellas Reutilizables en las Sedes Mundialistas; ¿Cuál Es la Razón?

Quienes asistan a los estadios en los países organizadores de la Copa del Mundo 2026 no podrán entrar con botellas reutilizables por motivos de seguridad, informó la FIFA.

Así lo señaló el organismo rector del balompié mundial de última hora tras hacer un cambio a su Código de Conducta en los Estadios.

Aunque antes permitía la entrada con estos artículos de plástico reutilizable, transparentes y vacías, ahora el documento oficial los prohíbe.

Otros artículos, como botellas, vasos, frascos y latas, también están prohibidos para prevenir el riesgo de lesiones si se lanzan.

Según un comunicado, la FIFA tomó la decisión para proteger la salud y la seguridad de los jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y personal.

"Las ⁠botellas del exterior ya están prohibidas en varios de estos recintos por consideraciones de seguridad y la FIFA está aplicando este criterio en todos los estadios del torneo".

Preocupación del aficionado

La medida, que aplica desde este martes, ha causado preocupación entre los aficionados sobre cómo afrontarán el calor, con temperaturas previstas en algunas sedes de entre 26 y 28 grados Celsius.

También se preguntan sobre el acceso al agua potable dentro de los estadios. Ante ello, la FIFA dijo que habría medidas para hacer frente a ​las condiciones climáticas.

"La FIFA trabaja estrechamente con cada Comité de Ciudad Anfitriona y con las autoridades locales en factores ‌de mitigación del calor ‌para los aficionados que se desplazan al estadio, que pueden incluir recursos como estaciones de nebulización, ventiladores, puntos de hidratación, carpas de enfriamiento y más en el perímetro del estadio", dijo el comunicado.

Y agregó: "Dentro del perímetro del estadio, los precios de las botellas de agua para la Copa Mundial de la FIFA ‌2026 se mantendrán en línea con los de otros eventos celebrados en cada estadio".

Con información de Reuters

ICM