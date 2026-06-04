FIFA Prohíbe Uso de Botellas Reutilizables en las Sedes Mundialistas; ¿Cuál Es la Razón?

El organismo rector del futbol mundial hizo un cambio de última hora en el Código de Conducta en los Estadios para incluir esta cláusula

Un abanderado patea una botella de aguaUn asistente de banda patea una botella de plástico durante el partido Suiza-Serbia, en Qatar 2022. Foto: Reuters

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Cambio en el Código de Conducta: FIFA no permitirá botellas reutilizables en la Copa del Mundo 2026. Conoce las razones y cómo afectará a los fans.

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