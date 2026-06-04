SEP y Segob Proponen Otra Mesa a la CNTE para Este Jueves 4 de Junio

Las Secretarías de Educación Pública y de Gobernación propusieron una mesa más a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para este jueves 4 de junio, luego de que los docentes acusaron que no había fecha para volver al diálogo.

Mario Delgado, titular de la SEP, convocó al magisterio disidente para que acuda a la sede de la Segob en el Palacio de Cobián a las 10:00 horas.

El funcionario insistió en que se buscará atender las demandas de los profesores que mantienen un plantón en calles de acceso al Zócalo y han colapsado la movilidad con bloqueos diarios en vialidades principales de la capital del país.

"Hacemos un llamado desde la @SEGOB_mx la @SEP_mx y el @ISSSTE_mx a la CNTE para continuar los trabajos de la mesa permanente el día de mañana a las 10:00 hrs en el edificio de Bucareli y seguir en el diálogo constructivo y respetuoso que construya acuerdos en favor de mejores condiciones para el magisterio", publicó en su cuenta de X.

Hacemos un llamado desde la @SEGOB_mx la @SEP_mx y el @ISSSTE_mx a la CNTE para continuar los trabajos de la mesa permanente el día de mañana a las 10:00 hrs en el edificio de Bucareli y seguir en el diálogo constructivo y respetuoso que construya acuerdos en favor de mejores… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 4, 2026

La Segob compartió la publicación de Delgado y reiteró: "La mesa con la #CNTE continúa mañana a las 10:00 hrs en Bucareli".

Luego de su reunión de este miércoles en el mismo edificio de Bucareli, los profesores indicaron que no se les confirmó si tendrían otra mesa de trabajo. Tampoco se les confirmó si serían recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia, informaron que recibieron una propuesta del gobierno que será consultada con sus bases. Entre los planteamientos destacan el fortalecimiento de PENSIONISSSTE y la desaparición de la USICAMM mediante una reforma que se presentaría al Congreso en septiembre.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, confió en que se llegará a un acuerdo, pero advirtió que aquellas demandas que impliquen más recursos, difícilmente avanzarán.

"Lo que se pueda atender, digamos sí, y avancemos. Y lo que no se pueda hacer, es que es por falta de presupuesto, no es falta de voluntad", indicó.

Tercera jornada de protestas violentas

Las movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México han escalado en nivel de violencia en los últimos tres días, desde enfrentamientos contra la policía, hasta vandalización de edificios públicos, como forma de presión.

El gobierno federal dice que se trata de un grupo de inflitrados, pero también acusa que solo corrresponden a una sección: la de Guerrero.

Este miércoles, los profesores realizaron una protesta en las oficinas administrativas de la SEP, ubicadas en Avenida Universidad, que comenzó de forma pacífica.

Sin embargo, alrededor de las 11:00 horas apareció un grupo de personas encapuchadas que, con mazos, tubos y otros objetos, vandalizó las instalaciones para exigir una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los manifestantes dañaron casetas de vigilancia, rejas y portones, mientras personal de seguridad intentó contenerlos utilizando gas de extintores.

Cerca de las 13:00 horas, una veintena de encapuchados logró ingresar al inmueble tras derribar uno de los accesos con postes metálicos usados como arietes. Dentro del edificio, superaron a los policías auxiliares, rompieron ventanas y prendieron fuego a parte del mobiliario y equipo de Protección Civil, aunque el equipo de cómputo no resultó afectado.

Tras los hechos, los manifestantes regresaron a su plantón. Al menos tres policías auxiliares resultaron lesionados por inhalación de humo y gases, una de ellas requirió atención médica tras desmayarse. Durante la jornada se registró caos vial y algunos altercados en la zona, sin que se observara la presencia de policías capitalinos resguardando el edificio federal.

Igual se movilizaron en Oaxaca, donde protestaron en el aeropuerto internacional, así como en una terminal de Pemex. Igual dejaron libre el paso en casetas de Chiapas. En Guerrero, cerraron oficinas de la Secretaría de Finanzas en Chilpancingo, y bloquearon la sede del ISSSTE en Acapulco.

Ayer por la madrugada, la CNTE advirtió que el Mundial de 2026 no se realizará en la Ciudad de México si sus demandas no son atendidas. Como parte de sus protestas, derribaron y vandalizaron algunas estatuas alusivas al torneo sobre Paseo de la Reforma. Además, anunciaron que buscarán sumar a otros grupos sociales a sus movilizaciones y amagaron con impedir el acceso al Zócalo capitalino.

ASJ