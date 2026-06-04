SEP y Segob Proponen Otra Mesa a la CNTE para Este Jueves 4 de Junio

Mario Delgado invitó a los docentes a que acudan nuevamente al Palacio de Cobián, luego de que los docentes acusaron que no había fecha para reanudar el diálogo

CNTE SegobLas movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México han escalado en nivel de violencia en los últimos tres días. Foto: Cuartoscuro.

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Mario Delgado llama a la CNTE a dialogar tras días de protestas violentas. ¿Qué se espera de la reunión del 4 de junio? Infórmate sobre las tensiones y posibles soluciones.

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