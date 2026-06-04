Pemex Investiga Mancha Aceitosa en Bahía de Manzanillo, Colima

Se realizan inspecciones en la Terminal Marítima de Manzanillo para identificar el origen de la mancha aceitosa

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¿Qué está pasando en la Bahía de Manzanillo? Pemex investiga una mancha aceitosa. Inspecciones en curso para proteger el medio ambiente. Más detalles aquí.

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