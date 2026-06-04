Pemex Investiga Mancha Aceitosa en Bahía de Manzanillo, Colima

Luego de que en redes sociales circularan videos de supuesto hidrocarburo en aguas de la Bahía de Manzanillo, Colima, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ya se realiza inspecciones en su Terminal Marítima de Manzanillo con el fin de identificar el origen de la mancha aceitosa detectada el pasado 2 de junio en dichas aguas.

Pemex hará nueva inspección

En un comunicado, Pemex indicó que como parte de las acciones, personal de Resguardo Marítimo Federal, de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo, de la Secretaría de Marina verificaron los muelles, ductos playeros e instalaciones de la terminal marítima.

"Las revisiones efectuadas los días 2 y 3 de junio reportaron que las instalaciones operan en condiciones normales y sin evidencia de afectaciones o incidentes asociados al evento".

En tanto, destacó que Pemex mantiene coordinación permanente con la Marina, ASIPONA Manzanillo y las autoridades correspondientes para apoyar las acciones de seguimiento e investigación.

Anunció que mañana jueves 4 de junio 2026, se tiene programada una nueva inspección de ductos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ASIPONA y Protección Civil.

Finalmente reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente, la seguridad de sus operaciones y la atención oportuna de cualquier situación que pudiera representar un riesgo para las comunidades y ecosistemas.