10 Plantas Medicinales y Para Qué Sirven: Imprescindibles para Aliviar Síntomas y Malestares

Desde el México prehispánico, las plantas medicinales han funcionado como un tratamiento natural para aliviar síntomas y malestares gracias a sus propiedades y compuestos. Para que sepas cómo sacarles provecho y tenerlas en casa para preparar infusiones y emulsiones, en N+ te enumeramos los beneficios de 10 plantas medicinales y aclaramos para qué sirven.

Pero, ojo, porque su aplicación no sustituye tratamientos médicos profesionales ni se presentan como un remedio milagroso. Sino que se trata de opciones que acompañan la receta.

Si bien vale la pena que tengas ramilletes de hierbas, también puedes aprovechar sus beneficios en otros ámbitos, como las plantas que te ayudan a ahuyentar a los mosquitos o aquellas que absorben el calor en tu hogar.

De hecho en una nota previa te dimos a conocer 10 plantas que puedes sembrar un junio 2026.

Una a una, 10 plantas medicinales a tener en casa y para qué sirven

Ya sea infusiones o emulsiones para untar, las plantas medicinas se presentan como remedios naturales fáciles de conseguir para tratar malestares. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 90 por ciento de la población optó alguna vez en su vida por utilizar alguna de las 4,500 especies que existen para tratar algún síntoma.

Según la Facultad de Medicina de la UNAM, México ocupa el segundo lugar de este tipo de flora documentada.

Así raíces, cortezas, frutos, semillas, bulbos y cáscaras se pueden aprovechar para crear emplastos o bebidas para mantener la salud física e incluso emocional.

A continuación hallarás un listado con las características y beneficios que ofrecen las plantas medicinales, según la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de México.

¿Para qué sirve la Bugambilia?

Se trata de una planta con hojas color fucsia que tiene propiedades antitusígenas, antipiréticas y expectorantes. Es decir que combaten la tos seca, reducen la fiebre y ayudan a eliminar la mucosidad de las vías respiratorias.

Es auxiliar en el tratamiento de infecciones respiratorias como tos, asma, bronquitis y gripe.

Además, sus raíces poseen propiedades laxantes. Mientras que cuidan a acelerar la cicatrización si se aplican en infusiones frías.

¿Para qué sirve la Cola de Caballo?

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso, Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la cola de caballo tiene propiedades diuréticas y antidiabéticas.

Se utiliza para tratar el empacho, la diarrea, quemaduras y dolores musculares.

¿Para qué sirve la Pasiflora?

También conocida como "Poleo" es originaria de Europa, Asia y África Boreal. Se consume en infusión como auxiliar para los trastornos digestivos, tos y como purgante.

¿Para qué sirve Lavanda?

Aunque es muy utilizada como planta de ornato y aromatizante o con fines de condimentación. Sus propiedades le permiten ser utilizada en pomadas, aceites e infusiones.

Ha sido recomendada como diurético, cicatrizante y analgésico. Las infusiones de sus flores y tallos son recomendados para tratar dolores, tortícolis, dolor de cabeza, heridas, quemaduras, picaduras de insectos e incluso para la caída del cabello.

Sus compuestos son los terpenos, terpenoides y moléculas alifáticas de bajo peso molecular.

¿Para qué sirve el Diente de León?

Característica de zonas secas, se emplea para tratar la gota, cálculos renales, problemas de próstata y como diurético.

Se puede tomar como infusión durante un periodo de 20 días para ver mejoras en la salud.

¿Para qué sirve el Árnica?

El árnica mexicana, también conocida como "Acáhutal", ha sido recomendada para tratar cuadros inflamatorios o antimicrobianos. Es auxiliar en el tratamiento de contusiones, esguinces y problemas reumáticos, así como heridas, hematomas y dolores.

Sus propiedades antiinflamatorias pertenecen a la familia de las lactosas sesquiterpénicas, mientras que la actividad antimicrobiana y antioxidante se debe a compuestos fenólicos y flavonoides.

¿Para qué sirve el Muicle?

Se trata de un arbusto auxiliar en la regulación de sangre. Al prepararlo en infusión, libera un tono rojizo que sirve como auxiliar en el combate de la anemia e incluso la diarrea.

Tiene propiedades digestivas, antipiréticas y antibióticas. Además, sus extractos tienen eficacia como enjuagues bucales, al tiempo que favorecen la desinfección de heridas y estimulan el funcionamiento del sistema inmunológico.

Si se utiliza para vaporizaciones ayuda a despejar las vías respiratorias.

¿Para qué sirve la Manzanilla?

Sus propiedades le permiten ser utilizada para tratar muchos padecimientos como la fiebre, inflamación, espasmos musculares, desórdenes menstruales, insomnio, úlceras, desórdenes gastrointestinales e incluso hemorroides.

En emulsión untable se puede utilizar para prevenir calambres, mientras que en vaporizaciones de su aceite es auxiliar contra la ansiedad y depresión.

Las flores secas de la manzanilla contienen terpenoides y flavonoides que contribuyen a sus propiedades medicinales. En total contiene alrededor de 120 compuestos.

¿Para qué sirve la Yerba Santa?

También conocida como "Momo" p "Tlanepa" es una planta aromática de uso comestible que cuida a disminuir la fiebre, además de ser auxiliar para reducir el dolor estomacal.

En té alivia la tos y la congestión respiratoria, además de aportar vitamina C y prevenir enfermedades respiratorias como asma.

Adicionalmente, sus propiedades antiinflamatorias ayudan a reducir la inflamación vaginal y estomacal.

¿Para qué sirve la Sábila?

Su nombre científico es Aloe Vera, y los registros históricos muestran que en China y Egipto se utilizaba para tratar quemaduras, heridas y para bajar la serie.

Contiene al menos 75 compuestos, incluidos polisacáridos, vitaminas, enzimas, aminoácidos y minerales. Por lo que presenta efectos antifúngicos, antivirales, antibacterianos, antioxidantes y antiinflamatorios. Por lo que es auxiliar en el tratamiento de heridas.

Pero, ojo, porque algunas plantas pueden interactuar con las sustancias de algunos medicamentos, por lo que en todo momento se debe consultar a un médico si es recomendable su consumo.

SARR