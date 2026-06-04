10 Plantas Medicinales y Para Qué Sirven: Imprescindibles para Aliviar Síntomas y Malestares

Desde las civilizaciones prehispánicas, las plantas medicinales han sido una alternativa para tratar enfermedades y malestares; conocimiento que ha sobrevivido hasta estos días

Plantas Suculentas. 10 Plantas Medicinales y qué síntomas alivianEn el México Ancestral, los síntomas y malestares se aliviaban con Plantas Medicinales e infusiones, conoce para qué sirven y sus beneficios. Foto: Cuartoscuro.

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