¿Qué Plantas Son Resistentes al Calor? 10 Opciones para Interior y Exterior a Tener este Verano

Si bien algunas plantas ayudan a mitigar el calor, no todas son resistentes al sol y las altas temperaturas, por lo que si estás por iniciar un huerto urbano, elígelas sabiamente

Girasoles. Qué Plantas son resistentes al calor y el sol.Si estás pensando en decorar tu casa con macetas, te decimos qué plantas son resistentes al sol y al calor, lo que las hace perfectas para el Verano. Foto: Cuartoscuro.
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