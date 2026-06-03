¿Qué Plantas Son Resistentes al Calor? 10 Opciones para Interior y Exterior a Tener este Verano

Más que un simple ornamento, las plantas y flores que se colocan en casa pueden devolverle la vida al hogar e incluso mitigar el calor. Aunque justamente las altas temperaturas de primavera y verano pueden representar un desafío para algunas especies, por lo que en N+ te damos un par de opciones resistentes al calor ideales para interior y exterior.

Recuerda que con el cambio de estación - que ocurrirá el próximo 21 de junio- también se da un cambio de clima en México, por lo que se prevé que las altas temperaturas comiencen a ceder y las lluvias se hagan cada vez más frecuentes.

Así que si te estás planteando iniciar un huerto urbano en tu balcón o jardín ya te compartimos qué plantas son ideales para plantar en junio. Además, dado que la temporada de lluvia se acompaña de mosquitos, ya te compartimos un par de opciones que actúan como repelente y los ahuyentan.

Para que tu próxima visita al mercado de plantas y flores sea todo un éxito, te compartimos un par de sugerencias de plantas y flores para interior y exterior que son residentes al calor.

10 Plantas resistentes al calor para Interior y Exterior

No es de extrañar que instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sugieran iniciar con azoteas verdes en el techo de casa para regular la temperatura, producir oxígeno y captar contaminantes.

Aunque también es válido tener plantas en macetas dentro y fuera de casa.

De acuerdo con el Programas de Manejo de Uso y Reúso del Agua de la UNAM (Pumagua), algunas opciones de plantas que no sólo embellecen el hogar sino que ayudar a regular la temperatura ambiente son las que se enlistan a continuación.

Plantas de Interior

Lengua de Tigre

Es resistente a la atmósfera seca y calor de las habitaciones.

Es resistente al frío.

Absorbe los Óxidos de nitrógeno, benceno, formaldehído y tricloroetileno.

Areca Palma

No requiere contacto con la luz directa.

Requiere riego moderado.

Es considerada una planta purificadora de aire, porque elimina sustancias como el dióxido de carbono.

Helecho de Boston

Humidifica y purifica el aire, por lo que propicia un ambiente fresco y limpio.

Requiere abundante tierra y agua.

Árbol de Caucho

De crecimiento rápido, resiste enfermedades y tiene un alto índice de transpiración.

Mantiene húmedo el ambiente y elimina el formaldehído del aire.

Lazo de Amor

Absorbe grandes cantidades de calor, por lo que mejora la temperatura del ambiente.

Su cuidado y reproducción es fácil siempre que no se exponga al sol directo.

Plantas de Exterior

Mientras que un par de opciones de flores y plantas que son resistentes al sol y se pueden colocar al exterior, en jardines de casas y azoteas son las siguientes.

Bugambilia

Durante el verano ofrece una floración llamativa y colorida.

Requiere de sol intenso y constante.

No demanda riego continuo.

Lavanda

Se trata de una planta aromática que necesita mucha luz.

Además de ser resistente al sol, ayuda a ahuyentar insectos.

Es una Indiscutible sobreviviente de la época de secas.

Girasol

No hay planta que represente mejor al verano que esta flor, por su intenso color.

Es resistente a la luz solar directa.

Suculentas

No requiere de riesgo constante.

Se puede colocar bajo el sol directo, por lo que son ideales para áreas cálidas y secas.

Geranios

Se trata de plantas que florecen en el verano, por lo que toleran las altas temperaturas.

Son resistentes al sol directo y constante.

No requieren de riesgo constante, a menos que sean días de calor excesivo.

¿Cuándo entra el Verano en México? Este Fenómeno lo Anuncia

Junio contempla una serie de fechas importantes, tales como el Solsticio que marca el cambio de estación, es decir el fin de la primavera e inicio del verano.

De hecho, es una nota previa ya te explicamos a fondo por qué ocurre el solsticio de Verano, que este año tendrá lugar el domingo 21 de junio durante la madrugada, exactamente a las 2:24 horas.

SARR