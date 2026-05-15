Plantas para Ahuyentar Mosquitos: 6 Especies con Acción Repelente para Evitar Picaduras

Las picaduras de mosquitos provocan ronchas molestas que dan comezón y que a veces son dolorosas, pero en algunas ocasiones pueden generar reacciones alérgicas o hasta transmitir parásitos y virus que causan enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya.

Por ello, aquí en N+ te damos a conocer cuáles plantas ahuyentan a los mosquitos que transmiten esas afecciones, ya que tienen compuestos químicos importantes que actúan como repelentes.

Para tener en cuenta

Cuando un mosquito pica, perfora la piel con una parte que tiene en la boca que se llama probóscide , con la cual chupa la sangre.

, con la cual chupa la sangre. Pero mientras se alimenta, el mosquito inyecta su saliva y el cuerpo humano reacciona produciendo un bulto con picazón.

y el cuerpo humano reacciona produciendo un bulto con picazón. Sin embargo, hay mosquitos como el Aedes aegypti que transmiten enfermedades que pueden llegar a ser mortales.

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Dengue, zika, fiebre amarilla y otras enfermedades

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, pueden ocurrir reacciones graves por microbios y parásitos transmitidos por mosquitos.

Y es que hay mosquitos que se infectan con microbios cuando pican a una persona o un animal infectado, y entonces pueden propagarlos.

Virus : Dengue, zika, virus del Nilo Occidental, chikungunya, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, entre otros.

: Dengue, zika, virus del Nilo Occidental, chikungunya, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, entre otros. Parásitos: Malaria, filariosis linfática y dirofilariosis.

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Plantas para ahuyentar a los mosquitos

En un artículo, la Coordinación de Investigación en Salud de Hidalgo recordó que no existe un tratamiento específico contra la picadura del Aedes aegypti, por lo cual se recomienda adoptar algunas medidas preventivas.

Entre ellas, mencionó el uso de plantas repelentes como auxiliares en el control de dicho mosquito.

Y es que señaló que la especie Aedes aegypti presenta un comportamiento de picadura particularmente agresivo, además de que tolera una amplia gama de productos repelentes.

Sin embargo, hay plantas que tienen compuestos químicos importantes para defenderse de los depredadores, entre ellos están los repelentes.

Entre esas plantas con acción repelente de mosquitos Aedes están:

Té de limón. Citronela. Cúrcuma aromática. Pachuli. Albahaca. Clavo.

“El empleo de plantas para repelencia de insectos ha sido documentado desde hace tiempo por diversas culturas. Plantas como citronela, albahaca y clavo son plantas con repelencia probada particularmente contra Aedes aegypti”, dijo.

Además, destacó que el uso de repelentes de origen natural constituye una opción económica y segura al no generar resistencia en comparación con los repelentes químicos sintéticos. Y también son amigables con el ambiente.

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Con información de N+.

spb