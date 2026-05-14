Remedios vs Mosquitos: Cómo Ahuyentarlos de Casa y Evitar Piquetes de Dengue, Zika y Chikungunya

Ante la propagación de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, científicos identificaron un obstáculo crítico: el mosquito Aedes aegypti, principal vector de estos virus, está demostrando una preocupante capacidad para adaptarse y desarrollar resistencia ante el uso prolongado de repelentes químicos tradicionales, situación que ha impulsado el interés por los repelentes botánicos. Aquí te damos 6 remedios naturales que puedes usar para ahuyentar a los insectos de casa y evitar picaduras.

Especialistas perfilaron a los repelentes naturales como alternativas auxiliares seguras y económicas para evitar los piquetes de mosquitos, que a diferencia de las opciones sintéticas, son amigables con el medio ambiente y evitan generar mecanismos de resistencia en el insecto, ofreciendo una herramienta clave para la protección de las personas en los horarios de mayor actividad del insecto.

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Puntos clave para el uso de repelentes naturales

El desafío: Se ha documentado que el Aedes aegypti puede presentar una disminución en su respuesta de repelencia ante la exposición continua de repelentes con el compuesto químico DEET (N,N-Dietil-metatoluamida), uno de los ingredientes activos de mayor frecuencia contenidos en los productos repelentes a insectos y ácaros, que compromete la efectividad de los productos tradicionales, según una investigación de Imelda Menchaca Armenta, de la Coordinación de Investigación en Salud de Hidalgo.

Se ha documentado que el Aedes aegypti puede presentar una disminución en su respuesta de repelencia ante la exposición continua de repelentes con el compuesto químico DEET (N,N-Dietil-metatoluamida), uno de los ingredientes activos de mayor frecuencia contenidos en los productos repelentes a insectos y ácaros, que compromete la efectividad de los productos tradicionales, según una investigación de Imelda Menchaca Armenta, de la Coordinación de Investigación en Salud de Hidalgo. Ventajas de los repelentes naturales: A diferencia de los insecticidas sintéticos, los repelentes de origen natural no generan resistencia en los insectos, son amigables con el medio ambiente y ofrecen una eficacia similar en la prevención de picaduras.

A diferencia de los insecticidas sintéticos, los repelentes de origen natural no generan resistencia en los insectos, son amigables con el medio ambiente y ofrecen una eficacia similar en la prevención de picaduras. Horarios críticos: La efectividad de estas alternativas es vital durante los dos periodos de máxima actividad del mosquito: poco después del amanecer, entre las 6:00 y las 7:00 horas, y al atardecer, entre las 17:00 y las 18:00 horas, coincidiendo con las tareas cotidianas en casa.

Lista de los 6 repelentes naturales contra la picadura de mosquitos

De acuerdo con la investigadora Imelda Menchaca Armenta, los siguientes son los 6 aceites esenciales, que pueden servir como remedios botánicos repelentes, para evitar las picaduras de mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya:

Té limón

Citronela

Cúrcuma

Pachuli

Albahaca

Clavo

Si bien los aceites esenciales son altamente eficaces, su naturaleza volátil requiere aplicaciones más frecuentes o formulaciones específicas para prolongar su protección en comparación con los productos sintéticos, según la investigación de la especialista.

Otras recomendaciones para evitar picaduras de mosquitos en temporada de lluvias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una serie de recomendaciones para evitar picaduras de mosquitos, en esta temporada de lluvias, que inició en mayo de 2026.

Usar ropa de color claro, de manga larga y pantalón.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Lavar constantemente contenedores de agua, tinacos y cisternas.

Limpiar patios y azoteas.

Eliminar objetos que ya no se usan como llantas, botellas o latas.

El IMSS recomendó que en caso de presentar síntomas, evitar automedicarse y acudir a una unidad medica.

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Con información de N+.

RMT