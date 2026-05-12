México Emite Aviso Epidemiológico por Hantavirus: ¿En Qué Consiste?

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) emitió un aviso epidemiológico por hantavirus, luego del brote de la cepa del virus de los Andes en el crucero MV Hondius, durante su viaje por el Océano Atlántico.

El CONAVE dirigió el aviso epidemiológico, con fecha del 11 de mayo de 2026, a todas las unidades de salud de primero, segundo y tercer nivel de atención, Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP).

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¿Qué dice el aviso epidemiológico por hantavirus en México?

Sobre la situación epidemiológica en México, el aviso sobre hantavirus de los Andes (ANDV) de la CONAVE mencionó que “hasta el momento no se han identificado casos en el país”.

El documento indicó que en etapas tempranas, puede ser necesario repetir estudios diagnósticos y que debe considerarse diagnóstico diferencial con: Influenza, COVID-19, neumonía, leptospirosis, enfermedades febriles gastrointestinales y otras infecciones respiratorias graves.

Sobre el tratamiento del hantavirus, el CONAVE señaló que actualmente no existe tratamiento antiviral específico aprobado para la infección por hantavirus y que el manejo consiste en medidas generales de soporte, entre ellos hemodinámico, vigilancia estrecha, oxigenoterapia, soporte ventilatorio y atención crítica temprana.

Sobre el período de incubación, la dependencia apuntó que la infección por hantavirus de los Andes suele ser de entre dos y cuatro semanas, especialmente en casos con períodos de exposición cortos y bien definidos. Sin embargo, los historiales de exposición pueden no estar claramente definidos, y las personas pueden haber tenido contacto con múltiples fuentes potenciales. Por lo tanto, la evidencia disponible sugiere un rango más amplio de siete a 42 días (una a seis semanas).

El CONAVE recomendó fortalecer la detección oportuna mediante la Identificación de pacientes con síndrome respiratorio agudo grave, antecedente epidemiológico compatible y exposición internacional relevante.

¿Qué hacer en caso de contagio de hantavirus?

El aviso epidemiológico de la CONAVE indica los pasos a seguir en caso de identificación de casos de hantavirus y son los siguientes:

Notificar a través del Sistema de Notificación Inmediata (NOTINMED), utilizando el Formato de Estudio Epidemiológico de caso SUIVE-2.

La unidad médica, pública o privada, deberá notificar a la Jurisdicción Sanitaria a través del Formato de Estudio Epidemiológico de Caso SUIVE-2 para su validación y envío al área de epidemiología estatal, quien enviará la información del caso a nivel federal.

Se deberá realizar la notificación de manera simultánea al nivel inmediato superior de su institución y a la Jurisdicción Sanitaria.

Mantener al caso en un área de aislamiento, con las medidas de protección personal del personal de salud, e informar a las instancias correspondientes.

La Jurisdicción Sanitaria deberá verificar que el caso cumpla con la definición operacional de caso.

Tomar las muestras correspondientes, que deberán ser tomadas por personal capacitado

con equipo de protección personal (EPP) adecuado, especialmente con cepas como el virus Andes.

con equipo de protección personal (EPP) adecuado, especialmente con cepas como el virus Andes. El diagnóstico confirmatorio se realizará en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Las muestras deberán ser enviadas a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados.

Seguimiento de contacto de un caso confirmado por 42 días a partir del último contacto.

¿México, en riesgo por brote de hantavirus?

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica subrayó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la probabilidad de propagación internacional y de transmisión sostenida es muy baja; sin embargo, la movilidad internacional, el tránsito aéreo global, la exposición de viajeros internacionales y la capacidad documentada de transmisión persona a persona del hantavirus de los Andes, constituyen factores que requieren mantener una vigilancia epidemiológica estrecha.

Destacó que aunque el riesgo para México es bajo, la detección oportuna continúa siendo fundamental debido a la elevada letalidad de la enfermedad, su rápida progresión clínica, la dificultad diagnóstica en fases tempranas y la necesidad de implementar medidas estrictas de aislamiento ante casos sospechosos.

Recomendaciones para el personal de salud

El CONAVE dio las siguientes recomendaciones para el personal de salud:

Realizar lavado de manos de acuerdo con los 5 momentos recomendados por la OMS.

Reforzar el apego a las precauciones estándar de contacto, y vía aérea en la atención ambulatoria y hospitalaria de los casos sospechosos, probables o confirmados.

El personal de salud que haya atendido un caso confirmado debe permanecer atento sobre la aparición de síntomas sugerentes de la enfermedad durante los 42 días posteriores.

En caso de contacto con uno de los casos, no es necesario que el personal sea sometido a cuarentena.

Se recomienda el aislamiento inmediato de un caso sospechoso o confirmado en una habitación con las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión de la enfermedad.

El equipo de protección personal recomendado incluye guantes, bata, mascarilla de alta eficiencia (N95, KN95 o superior) y protección ocular.

Información en desarrollo…

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