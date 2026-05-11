SEP da Marcha Atrás a Modificaciones en Calendario Escolar 2026; Así Quedan Fechas

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezó hoy, 11 de mayo de 2026, la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria, en la que autoridades educativas de todo el país analizaron la propuesta de modificar el calendario escolar de cara al Mundial 2026, que dará inicio exactamente en un mes; en N+, te decimos cuáles son las fechas clave que debes saber sobre las clases en las escuelas.

En la conferencia mañanera de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la iniciativa de calendario escolar que presentó la semana pasada Mario Delgado fue una decisión unánime de todos los secretarios de Educación del país, que plantea “vacaciones muy largas”, por lo que ahora se propone conservar las 6 semanas de vacaciones de verano, como ya lo establecía el calendario oficial de la SEP.

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Niños salen de vacaciones hasta el 15 de julio

Secretarios de educación pública de diversas entidades del país dieron a conocer que el calendario escolar quedará como originalmente era, y los niños saldrán de vacaciones el próximo 15 de julio.

Después de varias horas de debate, el Consejo, el que asistieron los secretarios de educación de las 32, entidades federativas, acordó por unanimidad que no se adelantará el ciclo escolar, como había anunciado la semana pasada el secretario de educación Mario Delgado.

Los niños salen de vacaciones hasta el próximo 15 de julio, y regresan hasta los últimos días de agosto.

Fechas clave que restan en el ciclo y del nuevo ciclo 2026-2027

15 de mayo : Día del Maestro

: Día del Maestro 29 de mayo : Sesión del Consejo Técnico Escolar

: Sesión del Consejo Técnico Escolar 26 de junio : Sesión del Consejo Técnico Escolar

: Sesión del Consejo Técnico Escolar 16 de julio : Inicio de vacaciones de verano

: Inicio de vacaciones de verano 31 de agosto: Regreso a clases

De esta manera, se mantiene el calendario escolar 2025-2026 y se precisa con claridad los periodos de descanso y las fechas clave que restan en el ciclo.

Cronología de los anuncios sobre cambios de fechas en SEP

En los últimos días, la Secretaría de Educación Pública (SEP) generó polémica en el país, luego de anunciar una propuesta para modificar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Originalmente se plantó recortar las clases debido a las intensas olas de calor y la logística del Mundial de Futbol 2026.

30 de abril de 2026: El titular de la SEP, Mario Delgado, dio a conocer que se analizan cambios al calendario debido a las altas temperaturas y la cercanía de la Copa del Mundo.

7 de mayo de 2026: En la Reunión Nacional del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), se anunció el acuerdo para adelantar el fin de cursos al 5 de junio de 2026

8 de mayo de 2026: Detallan las fechas del ajuste propuesto que no recibió luz verde.

11 de mayo de 2026: La presidenta Claudia Sheinbaum aclara que la modificación es todavía una propuesta que debe reevaluarse para garantizar que no se pierdan días efectivos de clase y respetar el aprendizaje de los niños.

11 de mayo de 2026: La SEP informó que, por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todos los secretarios de Educación del país, que no se va a adelantar el cierre del ciclo escolar y se queda como estaba previsto.

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RMT