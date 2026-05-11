Mega Marcha de Electricistas Hoy en CDMX: Ruta y Zona Afectada por Manifestación del SME

Toma tus precauciones: Hoy habrá varias movilizaciones en calles de la Ciudad de México, una de ellas será la mega marcha de electricistas; en N+, te decimos cuál es a ruta de la protesta de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y los puntos afectados por los bloqueos de hoy, 11 de mayo de 2026, en CDMX.

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Noticia relacionada: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 11 de Mayo 2026

¿Qué piden los electricistas?

Los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas van a marchar hoy para exigir una audiencia con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en busca de solución a sus demandas, basadas en los siguientes puntos.

Renacionalización de la industria eléctrica.

Tarifa social justa.

Condonación de adeudos.

Reconocimiento del derecho humano a la electricidad.

Atención a las demandas históricas de los trabajadores del SME.

Ruta y puntos afectados por la mega marcha de hoy

Los manifestantes del SME se concentrarán a partir de las 07:30 horas en el Edificio Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, a la altura del cruce con la Avenida Insurgentes, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Posteriormente, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas marcharán por Reforma, con dirección a Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Mapa del Corporativo CFE

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Con información de N+.

RMT