Marchas HOY 11 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 11 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 11 concentraciones y seis eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

07:30 horas. Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica en el Edificio Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad, Paseo de la Reforma a Palacio Nacional. Piden audiencia con la presidenta por la renacionalización de la industria eléctrica, tarifa social justa, condonación de adeudos y demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Concentraciones

Álvaro Obregón

10:00 horas. Amigos del Refugio Franciscano en los Juzgados de Distrito en Materia Penal, col. San Ángel, Av. Insurgentes Sur. Piden alto a presuntas irregularidades en el caso del Refugio Franciscano A.C., regreso de los animales a su hogar y justicia imparcial basada en pruebas.

Video: Madres Buscadoras Marcharon en CDMX Este 10 de Mayo.

Cuauhtémoc

11:00 horas. Familiares Caminando por Justicia en la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, col. Doctores, Av. Dr. Río de la Loza y Dr. José María Vértiz. Instalarán memorial en homenaje a personas desaparecidas en México para exigir verdad y justicia.

Durante el día. Estudiantes organizados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en estación “Buenavista” del Metro, col. Buenavista, Av. Insurgentes y José Antonio Alzate. Protesta “Metro Popular” con liberación de torniquetes para exigir mejoras en la Línea B y el sistema del Metro.

Iztapalapa

09:40 horas. Colectiva “Justicia para Melesia” en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, col. Lomas de San Lorenzo, Av. Reforma No. 50. Exigen justicia por feminicidio y proceso legal contra presuntos responsables.

Tlalpan

11:00 horas. Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, col. Jardines en la Montaña, Carr. Picacho-Ajusco No. 200. Mesa de diálogo para la resolución de la huelga por presuntas violaciones al contrato colectivo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 11 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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