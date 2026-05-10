Captan en Video el Momento en que un Avión Impacta a una Persona en Aeropuerto de Denver

Un video en blanco y negro difundido por el City and County of Denver muestra un incidente ocurrido el viernes 8 de mayo alrededor de las 23:19 horas en el Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado.

La grabación, de aproximadamente 30 segundos, muestra el momento en que un hombre logra burlar los 58 kilómetros de valla perimetral que rodean el aeropuerto, ingresa de forma no autorizada a la pista de aterrizaje e intenta cruzarla.

En la secuencia se observa cómo, segundos después, un avión Airbus A321 de la aerolínea Frontier avanza a gran velocidad con los motores encendidos, mientras el individuo permanece en la pista pese al peligro inminente.

El material concluye cuando la persona se encuentra muy cerca del motor derecho de la aeronave, momento en el que, de acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades aeroportuarias, habría sido succionada por el motor.

Momento Exacto: Avión Embiste a Persona en Pista del Aeropuerto de Denver

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre la identidad del individuo ni sobre las circunstancias que le permitieron ingresar a una zona restringida del aeropuerto. Sin embargo, autoridades de la terminal aérea descartaron que se tratara de un empleado del aeropuerto.

¿Qué ocurrió tras el atropellamiento?

El incidente ocurrió durante el despegue de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Denver, cuando se reportó humo en la cabina, lo que llevó a los pilotos a abortar la maniobra de salida. De acuerdo con el aeropuerto, los 321 pasajeros fueron evacuados de forma segura mediante toboganes de emergencia.

Se registró un breve incendio en uno de los motores, el cual fue controlado rápidamente por el Departamento de Bomberos de Denver. Doce personas sufrieron lesiones leves y cinco fueron trasladadas a hospitales locales para su valoración médica.

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