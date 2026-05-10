Brote de Hantavirus: OMS Advierte Riesgos por No Aplicar Cuarentena a Pasajeros de EUA

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la decisión de Estados Unidos de no imponer cuarentena obligatoria a sus 17 ciudadanos evacuados del crucero MV Hondius podría representar un riesgo sanitario.

Durante una conferencia de prensa en Tenerife, Tedros señaló que permitir el regreso de pasajeros sin aislamiento “puede conllevar riesgos”, luego del brote de hantavirus detectado a bordo del barco, donde murieron tres personas y varios pasajeros presentaron síntomas.

Por su parte, Jay Bhattacharya, titular interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), pidió a la población estadounidense mantener la calma y aseguró que “esto no es Covid”, por lo que los 17 ciudadanos estadounidenses evacuados no necesariamente serán puestos en cuarentena.

OMS Desaloja Crucero MV Hondius por Brote de Hantavirus en Tenerife, España

Crucero llega a Tenerife

El crucero arribó este domingo a Tenerife, donde comenzó un operativo internacional para desembarcar y repatriar a los pasajeros de distintas nacionalidades. Los primeros en bajar fueron 14 ciudadanos españoles, quienes fueron trasladados al aeropuerto Tenerife Sur y posteriormente enviados a Madrid, donde permanecerán en observación médica.

Más tarde despegaron vuelos con destino a Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. Los pasajeros estadounidenses, todos asintomáticos, serán llevados a un centro especializado en el estado de Nebraska.

No Hay Vacuna para el Hantavirus

Las autoridades sanitarias continúan monitoreando a los ocupantes del MV Hondius, mientras los pasajeros australianos serán los últimos en abandonar la embarcación, previsiblemente este lunes por la tarde.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que puede transmitirse a los humanos por contacto con roedores infectados y, en algunos casos, causar complicaciones respiratorias graves.

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